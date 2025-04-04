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    把握清明連假好天氣 雙北大罷民團籲民眾踴躍連署

    雙北大罷4/4於北市動物園周邊快閃收件。（「文山退葆」團隊提供）

    雙北大罷4/4於北市動物園周邊快閃收件。（「文山退葆」團隊提供）

    2025/04/04 18:51

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免全台遍地開花，4天清明連假是2階重要衝刺期。台北市罷免藍委團體均表示，連假前兩天天氣良好，各地收取連署書站點人潮都頗多，但離目標還有段距離需衝刺，還是希望民眾踴躍出門連署，收取越多越好。罷綠委團體也指出，連假期間連署人潮有比較多。

    連假期間天氣良好，各罷免團體都加緊腳步宣講、收取連署書，雙北大罷今（4日）串聯於台北市立動物園周邊快閃收件，人潮也較平時較多；罷團也指出，目前全台35案藍委罷免案團體互相都可以收取連署書，不受地域限制，呼籲民眾踴躍出門連署。

    罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」指出，目前收件速度趨緩，呼籲民眾踴躍連署，讓團隊能達成4.5萬份目標；而四月份雙北罷團啟動沿垃圾車路線收件策略，以小蜜蜂模式加開連署收件點；此外該團隊為友善長輩方便填寫，已發送18萬戶空白連署書與文宣，投遞至中山、北松山選民信箱，歡迎民眾多利用。

    罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」表示，目前已收取約1.6萬份連署書，約達2階7成門檻，但團隊當初設定目標為4至4.5萬，盼能維持熱度持續衝刺。

    罷免藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」表示，目前收取約2萬份連署書，近日連假因天氣良好，每日收取狀況有達標團隊設定目標，但前陣子因天候等狀況沒達標，希望能透過連假尾巴加緊腳步補上。

    罷免藍委李彥秀團體「港湖除銹」說，連假期間民眾反映都頗熱絡，每天都收取破千份連署書，不過目前收取尚在衝刺期，總體數量還沒統計、公布，希望民眾多多連署。

    罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」指出，這幾天收件狀況不錯，目前共收取約1.5萬份連署書，2階約達標約6成，但離團隊目標3.2萬份還未過半，呼籲民眾踴躍出門連署。

    罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體「地動刪瑤」、「憶事吳成」表示，連假期間民眾簽署意向書頗踴躍，團隊預計下週領表正式進入第2階段，盼達成3.5萬、3萬份連署書目標。

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