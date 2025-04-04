政院砸880億救產業 藍委嘆：準備兩天猶如空包彈

2025/04/04 18:57

行政院長卓榮泰（右起）與副院長鄭麗君，就美國關稅議題進行政策說明。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊今日下午舉行記者會，宣布將推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案。對此，國民黨團書記長王鴻薇表示，又是一個大灑幣計畫，如果現在都沒有辦法與美方交涉，也不曉得交涉內容，甚至沒辦法確定到底可以爭取到什麼比較好的條件，一張口就是跟納稅人要錢，我們的政府與其他國家相比，是劃錯重點。

王鴻薇指出，政院的的協助方案看起來是要由納稅人負擔，至於要如何向美方嚴正交涉，完全看不到具體報告，以越南為例，副總理要去美國談判，而號稱最熟悉親近美國的蕭美琴，最新的社群文章卻在談潤餅要包什麼餡，完全與現實不搭嘎，「蕭美琴沒有告訴我們她可以擔任什麼角色，讓大家覺得非常荒謬。」

王鴻薇續指，日本首相宣布要舉行跨黨派會議，朝野一同面對國家危機，賴清德總統及民進黨繼續搞大罷免，民進黨國際部還宣布要全力投入大罷免，讓大家覺得不知今夕是何夕，原來民進黨在茲念茲的還是大罷免。她再以韓國總統尹錫悅被彈劾下台為例，代理總統韓悳洙昨天一連召開三次財經會議因應此次變局。

王鴻薇說，賴總統與行政院長卓榮泰昨天神隱，今日下午宣布的又是一個大灑幣計畫，要花880億元，如果現在都沒有辦法與美方交涉，也不曉得交涉內容，甚至沒辦法確定到底可以爭取到什麼比較好的條件，一張口就是跟納稅人要錢，看起來我們的政府與其他國家相比，是劃錯重點。

國民黨立委許宇甄。（資料照）

「減稅、融資200億有幫助」

國民黨立委許宇甄也說，這是一場令人失望的記者會，卓榮泰提出的880億元因應方案，很大一部分是政府本來就該推動執行的方案。例如產業升級、加強行銷、創新投資等。她說，唯一有幫助的是減稅、融資方案，這部分的經費大約需要200億元，其他部分都是空的；行政院準備兩天只能提出猶如空包彈的方案，內閣若不改組，台灣產業未來堪慮。

許宇甄質疑，今天記者會沒有回答國人最想知道的問題要怎麼硬起來，對美談判還是軟趴趴，這樣要怎麼幫台灣爭取最大利益？台灣面對美國予取予求的做法，未來要怎麼因應？

許宇甄批評，卓榮泰說下週要找朝野會談，尋求團結合作，提出特別預算因應高關稅變局。賴清德、卓榮泰，國難當頭，你們還在推動大罷免，民進黨議員今日還在夜市擺攤連署，這是你們一手拿棍子，一手遞橄欖枝的兩手策略？反民主的大罷免不停止，要怎麼促進朝野團結？一邊打人，一邊喊救命，你們是精神分裂還是在裝可憐？

許宇甄認為，既然希望朝野共赴國難，協助解決高關稅困局，民進黨不要當民主罪人，應該先停止無理取鬧的大罷免活動。

許宇甄強調，台灣32%關稅高於日、韓等主要競爭者，台灣廠商面臨承受競爭力降低、產品成本大幅增加的挑戰。外媒分析指出，高關稅將導致台灣對美國出口大幅下降，台灣GDP可能下滑3.8％之多。影響金額恐怕高達1兆元，行政院所提880億元的協助方案，根本是杯水車薪。美國的高關稅政策勢必衝擊我國產業競爭力，賴政府應積極與美方協商，停止竭盡所能讓美國高興的做法，面對威脅不要只會妥協，該強硬就要強硬。

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