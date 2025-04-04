因應關稅衝擊 高市府成立對策小組 陳其邁提「3大措施」

高市府組跨局處對策小組因應關稅衝擊，市長陳其邁提「三大措施」。（高市府提供）

2025/04/04 19:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，高雄市長陳其邁今指出，市府跨局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，並啟動三大措施，密切與中央合作推動配套，全力協助產業及勞工因應挑戰。

陳其邁說明，這次關稅調整，高市整體產業受影響較大的產業為，未在豁免範圍的金屬加工製品，據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億元，輸美產值約564億元，佔產值24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，佔出口比達92%。

請繼續往下閱讀...

另外，半導體產業雖不在本次關稅調整範圍中無直接影響，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將產生影響，要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。

農產品部分，本市主要農產品芭樂外銷美國量較少，外銷美國番石榴佔整體外銷量0.8%，鳳梨佔整體外銷量約0.01%；本市水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗。

據瞭解，進入美國的商品徵收目前至少先以10%關稅，階段再調至32%，台灣養殖吳郭魚的優勢在於有產銷履歷跟食安保證。

農業部刻研擬因應相關後續對策，市府也會積極配合中央政策輔導本市農漁業及業者，以降低關稅對營運的影響。

陳其邁表示，這次稅率提出並未實際反映台美經貿實際狀況，希望中央能夠持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

為協助企業面對這項關稅衝擊，高雄市政府已成立「因應對等關稅經濟對策小組」，提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

「建立產業聯繫平台」部分，將會與產業高雄市府組跨局處對策小組工協會及園區服務中心建立合作機制，確保能即時掌握產業受影響範圍，並根據業者需求研擬對策。

其次「成立產業輔導團」，市府將組織跨局處輔導團，協助企業爭取中央政府9大面向、20項措施，並提供技術升級、轉型與市場多元化策略輔導，降低對單一市場的依賴。

第三「設立勞工關懷小組」，確保勞工權益不受影響，針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練與就業媒合等服務，協助穩定就業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法