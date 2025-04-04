美國關稅衝擊》農業部提3面向、6大措施 預計投入180億元

美國對台祭出32%的高關稅，行政院長卓榮泰今（4日）舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會。（記者田裕華攝）

2025/04/04 18:27

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊今日舉行記者會，說明評估及因應措施。農業部長陳駿季宣布，農業部提出3面向、6大措施，預計投入180億元，包括金融支持24億元（農業貸款利率加碼補貼）、提升產業競爭力84億元（強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證）、 開拓多元市場72億元（擴大國內及海外行銷），並於8日開設20條專線提供相關諮詢服務。

陳駿季表示，台灣去年農業出口總值49.2億美元，台美農產貿易逆差達28億美元，美國農產品輸我國的進口金額約36.9億美元，台灣輸美農產品的出口金額約8.9億美元，占農業總出口18%，占農業總產值5%，主要出口品項包括花卉及其種苗、毛豆、茶葉、水產品等，此次加徵關稅對所有出口到美國的農產品都有不同程度的影響。

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陳駿季指出，花卉蝴蝶蘭（苗）的主要競爭國荷蘭關稅20%；茶葉的主要競爭國印度26%、英國10%；水產則是冷凍吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，競爭對手秘魯、厄瓜多、巴西只有10%。

農業部評估，此次美國對等關稅整體衝擊風險有4個面向，包括美國消費市場萎縮、原輸美貨品轉銷國內造成排擠、貿易商會壓低國內收購價格、被競爭對手國產品替代。因此提出3面向、6大措施，預計投入180億元，協助具有輸美外銷實績，或其外銷供應鏈關聯產業的農漁經營者。

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