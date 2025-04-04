為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國關稅衝擊》農業部提3面向、6大措施 預計投入180億元

    美國對台祭出32%的高關稅，行政院長卓榮泰今（4日）舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會。（記者田裕華攝）

    美國對台祭出32%的高關稅，行政院長卓榮泰今（4日）舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會。（記者田裕華攝）

    2025/04/04 18:27

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊今日舉行記者會，說明評估及因應措施。農業部長陳駿季宣布，農業部提出3面向、6大措施，預計投入180億元，包括金融支持24億元（農業貸款利率加碼補貼）、提升產業競爭力84億元（強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證）、 開拓多元市場72億元（擴大國內及海外行銷），並於8日開設20條專線提供相關諮詢服務。

    陳駿季表示，台灣去年農業出口總值49.2億美元，台美農產貿易逆差達28億美元，美國農產品輸我國的進口金額約36.9億美元，台灣輸美農產品的出口金額約8.9億美元，占農業總出口18%，占農業總產值5%，主要出口品項包括花卉及其種苗、毛豆、茶葉、水產品等，此次加徵關稅對所有出口到美國的農產品都有不同程度的影響。

    陳駿季指出，花卉蝴蝶蘭（苗）的主要競爭國荷蘭關稅20%；茶葉的主要競爭國印度26%、英國10%；水產則是冷凍吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，競爭對手秘魯、厄瓜多、巴西只有10%。

    農業部評估，此次美國對等關稅整體衝擊風險有4個面向，包括美國消費市場萎縮、原輸美貨品轉銷國內造成排擠、貿易商會壓低國內收購價格、被競爭對手國產品替代。因此提出3面向、6大措施，預計投入180億元，協助具有輸美外銷實績，或其外銷供應鏈關聯產業的農漁經營者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播