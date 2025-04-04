政院提880億救產業！王鴻薇批該先赴美談判：蕭美琴還在教包潤餅

立院國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/04/04 18:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普宣佈對台灣課32%的關稅，行政院下午召開記者會提出880億援助計畫。立法院國民黨團書記長王鴻薇表示，越南的副總理已經要到美國去談判，但我們的副總統蕭美琴卻在教大家包潤餅；如果我們還無法確定到底可以跟美國去爭取到比較好的條件，但一張口就來跟納稅人要錢，政府和其他國家相比真的是畫錯重點。

王鴻薇表示，以其他國家為例，越南的副總理已經要到美國去談判，但相對於和美國最熟悉也最親近的蕭美琴副總統今天在她的社群文章上分享潤餅要包什麼餡，這完全和現在國家面臨的現實問題不搭嘎。

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王鴻薇說，蕭美琴沒有去告訴國人她可以擔任什麼樣的角色，反而告訴你要怎麼要包潤餅，真的讓大家覺得非常的荒謬；日本首相已經宣稱要舉行跨黨派會議，朝野一起來面對國家的危機，而民進黨和賴清德總統則繼續搞大罷免。

王鴻薇表示，民進黨說，要全力投入大罷免，真讓大家覺得今夕不知何夕，原來民進黨念茲在茲的還是大罷免；韓國總統已經被彈劾下台，但代總統昨天一連開了三次的財經會議來因應這樣的變局，但我國的賴總統和行政院長卻一直在搞神隱，今天才出來宣稱要大撒幣計畫，要花880億。

王鴻薇說，如果我們現在跟美國都無法交涉，也不曉得交涉的內容，甚至無法確定我們到底可以去爭取到什麼比較好一點的條件，但一張口就來跟納稅人要錢；我們的政府和其他國家比一比，真的是畫錯重點。

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