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    因應美32％關稅 勞動部備150億提供4支持

    勞動部長洪申翰說明。（記者田裕華攝）

    勞動部長洪申翰說明。（記者田裕華攝）

    2025/04/04 17:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊今日下午舉行記者會，對外說明評估及因應措施。其中，勞動部長洪申翰宣布，提供4個支持措施，預估經費150億元，後續會視關稅對勞動市場的影響狀況，機動調整政策與經費規模。勞動部諮詢專線0800-777888，預計4月8日上線提供勞工朋友服務，尤其是傳產、出口產業等中小企業，可透過諮詢專線掌握即時資訊。

    行政院會後補充，目前規劃諮詢專線服務時間為週一至週五（不含國定假日）上午8點30分至晚上6點30分，後續將視關稅對勞動市場的影響，擴增服務時間。

    洪申翰指出，這4個支持措施，部分過去已經有經驗，也會再精進，部分更進一步整合相關資源，提高效益，尤其是跨部會的資源整合，視情況放寬申請條件及門檻，也包括加碼。

    第一個措施，針對勞資進行主動訪視，主動聯繫關心受影響企業工會，聆聽受影響情形並蒐集相關建議，掌握事業單位的人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

    其次，為了讓在職勞工安心穩定就業，降低解僱風險，對潛在受衝擊勞工提供薪資補貼、鼓勵事業單位辦訓。提供減班休息勞工最長12個月的勞工薪資差額補貼；鼓勵勞工減班休息期間參訓，核發訓練津貼；鼓勵企業辦理在職訓練，最高可補助超過百萬元；提供創業貸款利息補貼，減輕資金壓力。

    第三，受衝擊再就業部分，讓受衝擊離開職場的勞工重返職場，鼓勵企業僱用失業勞工，核予僱用獎助。鼓勵企業僱用受影響的失業勞工，核發僱用獎助；結合非營利在地組織創造就業機會，穩定勞工經濟生活；擴大政府部門合作，提供臨時性短期工作機會，發給工作津貼。

    第四，青年接軌職場部分，因為畢業青年的職缺易受景氣影響，為使畢業青年能順利銜接職場，提供工作崗位訓練與職前訓練，並發給尋職津貼與就業獎勵金。

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