花蓮爆假消息！傳縣府會追查連署人 張美慧：沒有傅崐萁 花蓮才美麗

國民黨立委傅崐萁（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左）。（資料照）

2025/04/05 00:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假期間，不少罷免團體都把握機會，收集第2階段的連署書。不過，民進黨花蓮縣議員張美慧表示，地方上居然有風聲提到，「罷傅的連署人資料，會被選委會拿去跟社區組織的名冊核對」讓張美慧直言，「沒有傅崐萁的花蓮才是美麗的花蓮。」

張美慧昨（4）日於臉書粉專透露「花蓮的氛圍」，近期竟然有消息說到，罷傅的連署人資料，會被選委會拿去跟社區組織的名冊核對，然後花蓮縣政府就會知道誰有參加罷免連署。

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張美慧痛批並解釋，「這真是極大的誤導！是誰釋放的錯假訊息？」罷團將資料送交中央選委會之後，會接觸到罷免連署人資料的單位，就是「中央選委會」、「花蓮縣選委會」、以及「各鄉鎮戶政事務所」，因為中選會交給縣選委會後，縣選會要委託各戶政事務所，查對所轄區內連署人的身份資料正確與否，由縣選委會自己負責查對連署真偽，對於有疑慮的簽名蓋章，就會寄給連署人查對單，詢問是否本人連署，收到查詢單的鄉親一定要回覆，無誤就是有效份數。

張美慧也重申，連署書不得作為罷免以外的用途，所謂的「將罷免連署人名冊拿去跟社區組織名單核對」，跟罷免無關、更違法。另外，將連署書帶出去登門查對，也是違法的，因為查對連署人資料，只要透過戶政電腦系統核對即有，而先前花蓮爆發的查水表爭議，就是花蓮市戶政所人員帶著連署書，去登門查對連署人，涉違法的內容包括，「連署書不能帶出門」、「查對簽名也不是戶政所的事」，涉嫌下令的民政處長明良臻，之前做了不該做的事，目前被收押禁見中，其他的公務人員則被交保候傳。

張美慧坦言，傅崐萁夫妻當了4屆的花蓮縣長，長期掌握花蓮縣府行政資源，用公家資源綁住宮廟、社團等系統，加上花蓮環境較為封閉、鄉親接收訊息的管道單一，才造成花蓮縣府丟什麼，民眾就收什麼、信什麼。而且花蓮縣府還會幫傅崐萁大內宣，「反正夫妻一體，時間久了，就成為現在這個樣貌，民眾不覺得有異，反而是持不同意見者，被認為異類、有問題、不被接受。」

張美慧認為，花蓮的另一個後遺症，是花蓮很多鄉親會自己「連連看」，總覺得自己一定會被查水表，一定會被修理，一定會被秋後算帳，「即便我們分析、解釋、說明並不會，有些鄉親也還是覺得一定會，為什麼呢？」最後也呼籲，「沒有傅崐萁的花蓮才是美麗的花蓮。」

民進黨花蓮縣議員張美慧。（資料照）

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