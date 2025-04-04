許智傑虧沒去過六福村看野生動物 陳其邁回嗆:我去過非洲

高雄市長陳其邁與立委許智傑在壽山動物園鬥嘴。（記者王榮祥攝）

2025/04/04 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山動物園今天與六福村主題遊樂園締結姊妹市時，立委許智傑打趣表示自己小時候去過六福村，市長陳其邁沒去過；陳其邁回嘴說幼稚，都有年紀了還比較這個，隨後回嗆自己去過非洲、看過正港野生動物。

壽山動物園今與六福村締約，六福村今年5月將送來一隻美洲野牛跟壽山動物園內的娜娜作伴，雙方未來會在許多層面進行更多交流，立委許智傑、邱議瑩、黃捷均到場見證喜事。

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許智傑致詞時提到六福村是許多孩童最快樂的回憶，尤其是裡面的野生動物園，他話鋒一轉、突然提到「高中同學」陳其邁，表示自己小時候去過六福村探訪動物，陳其邁沒去過。

輪到陳其邁致詞時，陳其邁反虧同學許智傑幼稚，都有點年紀了還在比較誰小時候去過六福村，如果真的要比，他曾去過非洲史瓦帝尼（2023年9月隨前總統蔡英文出訪），實際見證大型野生動物的真實生活環境，那才叫真正的野生動物。

同場的立委黃捷則喊話，鼓勵六福村與壽山動物園未來或許可聯手推動優惠參訪活動；立委邱議瑩則宣告，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）願意協助促成長頸鹿到壽山。

許智傑透露小時候曾去過六福村看野生動物、虧市長陳其邁沒去過。（記者王榮祥攝）

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