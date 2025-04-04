為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅廷瑋賣慘喊養7口卻是「包租公」 台中F3藍委罷免連署激增

    國民黨委徐巧芯（站立者右2）2日晚間到台中反惡霸，指羅廷瑋面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。」（資料照）

    國民黨委徐巧芯（站立者右2）2日晚間到台中反惡霸，指羅廷瑋面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。」（資料照）

    2025/04/04 16:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明連假罷免熱，大罷免行動台中罷團趁遊子返鄉衝一波，到車站、市場、路口、公園設攤連署，發動小蜜蜂穿梭大街小巷宣傳，收集連署書，市區中四、中五、中六選區連署收件數比平常多2到5成，不但有遊子返鄉連署，也帶著爸爸媽媽一起加入，力拚衝破藍委第二階段連署門檻

    中六選區羅廷瑋日前被爆耍官威、昔日大學老師公開信指他到處寄生、迷戀權力，2日徐巧芯為他站台指他背著一家7口，沒過這關怎麼辦，今天被打臉羅廷瑋坐擁4間房屋，店面還能出租，一連串風波再為罷免羅廷瑋添柴火，這兩天連署急增2、3成。

    中六「敲羅行動」罷團志工指出，連假前進市場、路口、公園等34處人潮聚集處設攤罷免，還有10組小蜜蜂到大街小巷宣講收罷免連署書。志工說，羅廷瑋不但耍官威，霸凌醫護，跟著傅崑萁親中、賣台，現在又賣慘說是出身牛肉麵店，但他根本不是一般人，坐擁4座房產、包租公，讓選民對他更加厭惡。

    中四「廢翔行動」罷團指出，清明連假期間罷免連署踴躍，志工廣布車站、公園等處設攤，連署增加2到3成，增加罷團的信心，希望一人拉5人，一舉將連署突破二階，更進一步能在成三階罷免成功，今天不但在南屯水安宮舉行大型活動，邀請「萬老師」郭昱晴開講，以及6個罷團在沙鹿的鹿寮商圈舉辦迎接媽祖活動，明天週六下午台中6個罷團聚集在台中火車站參與「456新整童樂會」，在勤美綠園道也有設攤。

    中五「斷健行動」罷團說，市區3名藍委罷免連署收件在日前超過2萬份，跨過二階門檻一半，但距離安全收件數仍差距甚遠，連假這2天衝一波，罷免連署收件預估增加約5成，不但遊子返鄉連署，也帶著父母加入，中五罷團設攤在連假不停歇，在各市場、車站、公園收件，民進黨議員服務處也不打烊，持續協助連署及收件。

    羅廷瑋在台中南區工學路有2家店面出租。（記者蔡淑媛攝）

    羅廷瑋在台中南區工學路有2家店面出租。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，中六選區罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，中六選區罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，中六選區罷免羅廷瑋連署升溫。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，中六選區罷免羅廷瑋連署升溫。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

    連假期間，罷團在市場、路口、公園設攤連署，罷免熱絡。（罷團提供）

    連假期間，罷團在市場、路口、公園設攤連署，罷免熱絡。（罷團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播