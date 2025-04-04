羅廷瑋賣慘喊養7口卻是「包租公」 台中F3藍委罷免連署激增

國民黨委徐巧芯（站立者右2）2日晚間到台中反惡霸，指羅廷瑋面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。」（資料照）

2025/04/04 16:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明連假罷免熱，大罷免行動台中罷團趁遊子返鄉衝一波，到車站、市場、路口、公園設攤連署，發動小蜜蜂穿梭大街小巷宣傳，收集連署書，市區中四、中五、中六選區連署收件數比平常多2到5成，不但有遊子返鄉連署，也帶著爸爸媽媽一起加入，力拚衝破藍委第二階段連署門檻

中六選區羅廷瑋日前被爆耍官威、昔日大學老師公開信指他到處寄生、迷戀權力，2日徐巧芯為他站台指他背著一家7口，沒過這關怎麼辦，今天被打臉羅廷瑋坐擁4間房屋，店面還能出租，一連串風波再為罷免羅廷瑋添柴火，這兩天連署急增2、3成。

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中六「敲羅行動」罷團志工指出，連假前進市場、路口、公園等34處人潮聚集處設攤罷免，還有10組小蜜蜂到大街小巷宣講收罷免連署書。志工說，羅廷瑋不但耍官威，霸凌醫護，跟著傅崑萁親中、賣台，現在又賣慘說是出身牛肉麵店，但他根本不是一般人，坐擁4座房產、包租公，讓選民對他更加厭惡。

中四「廢翔行動」罷團指出，清明連假期間罷免連署踴躍，志工廣布車站、公園等處設攤，連署增加2到3成，增加罷團的信心，希望一人拉5人，一舉將連署突破二階，更進一步能在成三階罷免成功，今天不但在南屯水安宮舉行大型活動，邀請「萬老師」郭昱晴開講，以及6個罷團在沙鹿的鹿寮商圈舉辦迎接媽祖活動，明天週六下午台中6個罷團聚集在台中火車站參與「456新整童樂會」，在勤美綠園道也有設攤。

中五「斷健行動」罷團說，市區3名藍委罷免連署收件在日前超過2萬份，跨過二階門檻一半，但距離安全收件數仍差距甚遠，連假這2天衝一波，罷免連署收件預估增加約5成，不但遊子返鄉連署，也帶著父母加入，中五罷團設攤在連假不停歇，在各市場、車站、公園收件，民進黨議員服務處也不打烊，持續協助連署及收件。

羅廷瑋在台中南區工學路有2家店面出租。（記者蔡淑媛攝）

連假期間，中六選區罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

連假期間，中六選區罷免羅廷瑋連署升溫。（記者蔡淑媛攝）

連假期間，罷團在市場、路口舉牌設攤連署。（記者蔡淑媛攝）

連假期間，罷團在市場、路口、公園設攤連署，罷免熱絡。（罷團提供）

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