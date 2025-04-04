雙北大罷免動物園快閃連署 雙和今晚宣傳罷藍委、斷翔小蜜蜂專線火熱

雙北大罷團體說，在台北市立動物園入口處設置罷免連署站，希望透過快閃，提升民眾對國會亂象的認知，現場備有全台35案的連署書，方便跨區就近簽署。（罷團提供）

2025/04/04 16:46

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免行動連假不停歇！今天是兒童節，雙北大罷團體說，考量連假期間家庭人潮集中，下午5點前在台北市立動物園入口處設置罷免連署站，希望透過快閃，提升民眾對國會亂象的認知，現場備有全台35案的連署書，方便跨區就近簽署；晚間7點，雙和罷團、民進黨發言人吳崢、市議員張維倩等人直播宣傳罷免藍委。此外，鎖定廖先翔的「斷翔」3月底公布「小蜜蜂專線」，反應不錯。

罷團指出，近期除持續設置定點與快閃連署站外，也規劃推出「垃圾車計劃」、「社區快閃」等地面推動策略，擴大連署覆蓋率，若有意參與連署，可於現場出示身分證件供志工核對，或透過各地罷免團體公告資訊了解最新站點。

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罷免洪孟楷團體預告，4月5日、6日早上9點至中午12點，泰山福泰市場、中央市場設有連署站，平日或週末泰山、林口、淡水、石門、八里等區也都有定點連署站，相關資訊可到社群平台查詢； 40天內目標衝破5萬份、60天內力拚突破10萬份。

雙和罷團說，今晚7點，吳崢、張維倩及罷團在捷運南勢角站4號出口露天廣場合體，與現場民眾互動，也透過直播宣傳罷免中和立委張智倫的行動。適逢兒童節，「雙和恐龍小隊」將到場聲援。

斷翔說，從4月1日至今接到30多通電話，反應不錯，「但最大的罷免助攻員，其實是廖先翔自己」，廖先翔2日發文指稱「共諜就在罷團裡」，當天收到的連署書、粉專訊息都暴增，1天就有1300多份，是平常日的4倍。

斷翔提到，連假除了持續開放專線，也以連署站、小蜜蜂形式巡迴萬里、金山、貢寮等區，在汐止車站、汐科車站、瑞芳車站、雙溪車站、南港寵物展等地，都有志工到場服務，胖卡也會巡迴瑞芳市區；志工很拚，這兩天還在汐科車站收件到晚上10點多，每次連署開站，不時有民眾打氣及餵食，備感溫馨，更有動力走到街頭短講、收件。

鎖定廖先翔的「斷翔」3月底公布「小蜜蜂專線」；罷團說，從4月1日至今接到30多通電話、反應不錯；圖為寵物展期間照片。（罷團提供）

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