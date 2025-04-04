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    中國漁船擦碰國台辦索賠 海軍：調查釐清責任後依兩岸協商機制處理

    中和軍艦。（資料照）

    中和軍艦。（資料照）

    2025/04/04 16:38

    〔記者方瑋立／台北報導〕海軍艦隊指揮部所屬中和級戰車登陸艦上（3）月27日凌晨與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，中國國台辦昨（3）日晚間跳腳指控事故責任完全在中和艦，並聲稱事後態度惡劣且迴避責任，強烈譴責此惡劣行徑。對此，海軍艦指部今（4日）表示，擦碰後已配合海巡署依規調查釐清責任，後續將依兩岸協商機制與程序處理。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，事故當時「閩連漁61756」號在傳統作業區域閩中漁場錨泊休息，AIS信號全程在線（上），船上所有警示燈光均打開，相關操作合法合規，凌晨12時35分遭未顯示燈光及AIS訊號的「中和艦」撞擊。

    朱指控，漁船遭撞擊後船體損傷，事故責任完全在台灣中和艦，但中和艦事後態度惡劣、迴避責任，強烈譴責台艦無視中國漁民生命財產安全的惡劣行徑，要求台灣賠償中國漁民損失。

    對此，海軍艦指部今天透過新聞稿表示，中和軍艦於3月27日執行任務期間，在台中港外海與中國籍漁船「閩連漁61756」擦碰，現配合海巡署依相關規定進行調查，以釐清責任歸屬。

    艦指部強調，全案調查後，將依兩岸協商機制與相關程序處理後續事宜。

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