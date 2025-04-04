二階差你1份！新北罷6藍委連署「目標門檻」進度未過半 連假續衝刺

6名藍委罷免案已於3月開跑，圖為目前進度。（記者董冠怡製表）

2025/04/04 16:34

〔記者董冠怡／新北報導〕如無意外，新北市10名藍綠委罷免案全進二階連署；6名藍委罷免案已於3月開跑，4名綠委罷免案第一階段相繼過關，應將陸續收到中選會函文。根據罷免藍委團體公布的統計數字（介於3月29日至4月3日），如以達標「最低門檻」而言，目前有罷免葉元之、洪孟楷及廖先翔進度佔比過半；若以各罷團設定的「目標門檻」，則統統還未過半，連假持續多元管道收件。

5個團體發起罷免葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫及林德福6人，一階以9成5、9成6的高合格率，一次過關成案，3月8日至15日間先後展開二階連署，最低門檻是一階的10倍、60天內要達標造冊送件；最早起跑的是板橋大刪元，拔羅波、罷洪與斷翔、雙和（中永和）接力跟進。

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目前公布的連署進度，從「最低門檻」來看，罷免葉元之收到1萬7465份、完成進度74.9％；罷免洪孟楷收到2萬714份、完成進度53.4％；罷免廖先翔收到1萬6280份、完成進度61.4％，其他3人努力拚過半中，朝目標門檻邁進，清明連假不停歇，詳細連署資訊可至罷團社群平台查詢。

為了預留容錯空間並為三階投票準備，各罷團將目標訂在比最低門檻高出6000份至1萬9000份，從「目標門檻」來看，最接近過半者是板橋大刪元、完成進度43.6％；罷洪連署份數率先突破二萬大關，以41.4％緊追在後；其他4團進度，斷翔36.1％、雙和29％（永和林德福）及28.5％（中和張智倫）、拔羅波17.5％。

拔羅波3月13日開始連署，數據觀察顯示，統計至3月31日，19天收取7000份連署書，距最低門檻仍需2萬2664份、離目標門檻尚需3萬3000份。罷團分析，連署過程中遇到的狀況，普遍還是民眾會有很多擔憂，例如個資外洩、想低調連署卻被人發現、查水表甚或不當利用，以及認為「不差我這一票」等，希望選民可以勇敢出來連署罷免，多多協助宣傳，一個拉好幾個，還給台灣人民一個可以正常運作的國會。

另外，新北大掃除、走投無陸及三月圍城3個團體，發起罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸與李坤城4人，第一次送件均未達最低門檻、不合格率2成至4成，合計507人在提議前死亡；罷團趕在期限前補提提議人名冊，並經選委會查對，罷蘇已於4月1日收到公文通知，文到次日起10天內領取（二階）連署人名冊格式，其他罷團正在確認中，不過依據媒體回推補件日期，應皆成案。

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