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    有事嗎?日本關切對台軍演 中國竟跳腳提抗日戰爭還要求深刻反省

    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

    2025/04/04 16:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本月1日展開對台軍演，引發各國關注。其中，日本內閣官房長官林芳正表示日本政府高度關注中共軍演動態，並向中國表達關切。沒想到，中國外交部竟反應強烈，不但表示今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，還要日本深刻反省歷史，停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則。

    針對中國對台軍演，林芳正表示，日本高度關注共軍演習動態，積極蒐集與分析情報，也向中方傳達日本的關切，並提到，台灣海峽和平穩定對包括日本在內的國際社會極為重要。

    在昨（3）日中國外交部例行記者會中，《北京日報》記者提到此事，中國外交部發言人郭嘉昆痛批，日方有關言行公然違反一個中國原則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向日方嚴正交涉。

    郭嘉昆指出，中方有關聯合演訓是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，日方無權說三道四，更不得插手干涉。台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係政治基礎與兩國間基本信義。

    郭嘉昆話鋒一轉表示，日本曾對台灣殖民統治長達半世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責，尤應謹慎行​​事。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，「我們敦促日方深刻反省歷史，切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作所為鄭重承諾，立即停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則」。

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