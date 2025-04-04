簡舒培批蔣萬安放水護航搞惡罷 北市府回應了

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/04/04 16:22

首次上稿：15:41

更新時間：16:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免如火如荼進行，國民黨喊出「以罷制罷」反制，卻傳出許多死人連署狀況。台北市議員簡舒培昨指出，罷免案查對職責在於地方選委會，但在台北市負責審查的九個立委罷免案（含兩個原住民立委）中，罷免四位綠委的不合格率達3至4成，北市選委會寄出12張查詢單，罷5位藍委的不合格率都在個位數，卻也寄出11張查詢單，她認為此舉不合比例，痛批台北市長蔣萬安放水護航。

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對此，台北市政府發言人李政軒表示，市府此前已多次說明，台北市選委會依法依規定相關的程序辦理。他也說，當全台灣都在關心關稅的事情，即使還有人在操作大罷免也不會轉移焦點，相信人民都會檢驗，議員質疑的矛頭該對準中央選委會，而不該錯把馮京當馬涼地錯怪市府。

簡舒培指出，國民黨立委這一年來種種荒腔走板的行為，讓人民忍無可忍釀成罷免潮；國民黨不反省，黨主席朱立倫揚言以罷制罷但卻師出無名，青年軍連擺攤都懶，直接抄名冊搞惡罷；昨日更有網友表示，收到調查局證人通知書，請求協助罷免案假造連署的相關調查，網友才發被盜用身份寫了兩份罷免吳思瑤的連署書，也因為寫了兩份才被調查局發現異狀進行調查。

簡舒培說，罷免案查對職責在地方選委會，地方選委會在查對時發現有疑慮的狀況，可以寄查詢單給民眾，了解連署書是否為本人簽署；但是，台北市選委會負責審查的9個立委罷免案（含2個原住民立委），竟然只寄出了23份查詢單。

她列舉各大罷免案，綠委吳思瑤不合格率34.4%，死亡連署86份、重複提議163份，查詢單7張；吳沛憶不合格率40.6%，死亡連署108份、重複提議67份，查詢單2張；伍麗華不合格率35.8%，死亡連署189份、重複提議31份，查詢單0張；陳瑩不合格率32.1%，死亡連署185份、重複提議13份，查詢單3張。

藍委方面，王鴻薇不合格率4.5%，死亡連署0份、重複提議8份，查詢單11張；李彥秀不合格率3.2%，死亡連署0份、重複提議0份，查詢單0張；羅智強不合格率2.9%，死亡連署0份、重複提議7份，查詢單0張；徐巧芯不合格率3.9%，死亡連署0份、重複提議8份，查詢單0張；賴士葆不合格率2.7%，死亡連署0份、重複提議0份，查詢單0張。

簡舒培指出，一般來說查對過程發現越多不合格、有疑慮的連署書，地方選委會應該要祭出更多查詢單進行確認，但在台北市卻不是這麼回事，民團體罷藍委，不合格率在個位數，台北市選委會寄了11張查詢單；而國民黨罷免4位綠委的不合格率高達30至40%，死亡連署更高達數百件，結果台北市選委會竟然只寄出總共12張的查詢單，這樣的處理不符常理、也不合比例。

她說，國民黨抄名冊搞惡罷，光死亡連署數量就這麼可觀，如寄出查詢書一定會發現更多假冒案例，蔣萬安主政的台北市選委會沒有寄出查核單，就是放水、護航國民黨。

簡舒培酸，只需1%連署書的第一階段連署，國民黨在蔣萬安的放水下都還要補件才能過關，且不合格率依舊驚人的高，接下來的二階連署需要的份數將會更多，蔣萬安都要比照第一階段放水國民黨提案的罷免嗎？會不會最後連前總統蔣介石、蔣經國都出現在國民黨的連署名冊裡？

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