羅廷瑋怕被罷免喊「身上背著一家7口怎辦」罷團：你有4間房還收租

藍委徐巧芯2日晚間到台中，指羅廷瑋（見圖）面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。」（資料照）

2025/04/04 15:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍委徐巧芯2日晚間到台中，替同樣面臨罷免的藍委羅廷瑋站台時稱羅廷瑋面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦」，罷免團體「敲羅行動」爆料，羅廷瑋名下坐擁4間房屋，其中位在工學路的物件甚至用來對外出租、收取租金，質疑根本是多屋族立委，還在台上裝可憐。

針對房產問題，羅廷瑋仍未回應，僅稱自己家庭從基層做起，他靠著一碗一碗麵養大。

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罷團「敲羅行動」指出，羅廷瑋選擇在活動上扮演受害者角色，2日哽咽發言說，爸爸現在還穿背心幫他跑行程，媽媽曾說家庭沒有很好，才讓他這麼辛苦，「我以我的家為榮。」

罷團今天冷回，羅廷瑋名下坐擁4間房屋，其中位在工學路的物件甚至用來對外出租、收取租金，與他口中那個「家庭不好、過得辛苦」的形象，根本天差地遠，質疑一位多屋族的立委真有資格站在台上裝可憐、說自己一家七口沒保障。

罷團表示，4房可收租過活，卻對外博取憐憫，「這不是毫無誠信，是什麼？」，羅廷瑋精於計算、習於演戲，說謊時眼睛都不眨一下，面對罷免的民意反彈，不思檢討，反而用家庭情感當擋箭牌，這種人怎麼配代表市民？怎麼對得起每一位辛苦生活、卻沒有4間房可以靠的市民百姓？

罷團強調，這場罷免和羅家的牛肉麵店毫無關聯，也不是因為出身或家庭背景，而是他根本不適任做一名立法委員，從耍官威嗆醫護態度傲慢，到在國會中屈膝聽命傅崐萁、淪為政治打手，這些才是真正讓人無法接受的原因，提醒市民，不要被這種政客的假面給騙了，看清他的真面目，才是真正開始翻轉的第一步。

行政院中部辦公室執行長莊競程也說，行政院中辦因為你們（藍白立委）亂砍預算到0元，3月中所有約聘僱助理跟司機已經突然間都被迫解聘了，他們家裡怎麼辦，這些只會考慮到自己的立委，沒資格繼續讓國家幫你養家。

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