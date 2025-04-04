罷綠委連署書不合格率高達3成！ 簡舒培：蔣萬安放水護航搞惡罷

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/04/04 14:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨喊出「以罷制罷」，針對多名民進黨立委發起罷免，卻頻傳「抄名冊」、「死亡連署」、「領銜人資格不符」等狀況。有民眾日前踢爆接獲法務部通知，才得知自己遭冒名簽署罷免綠委吳思瑤的連署書，由於被連抄2份，整起事件才得以曝光。對此民進黨台北市議員簡舒培表示，國民黨又壞又懶抄名冊，蔣萬安放水護航搞惡罷！

簡舒培在臉書PO文表示，國民黨立委這一年來種種荒腔走板的行為，讓人民忍無可忍釀成罷免潮；國民黨不反省，朱立倫揚言以罷制罷但卻師出無名，青年軍連擺攤都懶，直接抄名冊搞惡罷，昨天有網友表示，收到調查局的證人通知書請他去協助罷免案假造連署的相關調查，才發現有人用他的身份寫了「兩份」罷免吳思瑤的連署書，也因為寫了兩份才被調查局發現異狀進行調查！

請繼續往下閱讀...

簡舒培分析，大家都知道，罷免案查對職責在地方選委會，地方選委會在查對時發現有疑慮的狀況，可以寄查詢單給民眾，了解連署書是否為本人簽署。但是，在台北市選委會負責審查的9個立委罷免案，（含2個原住民立委），竟然只寄出了23份查詢單！

簡舒培列出罷免藍委與綠委連署書的比較：

綠委：

吳思瑤：不合格率34.4%，死亡連署86份、重複提議163份。查詢單：7張。

吳沛憶：不合格率40.6%，死亡連署108份、重複提議67份。查詢單：2張。

伍麗華：不合格率35.8%，死亡連署189份、重複提議31份。查詢單：0張。

陳瑩：不合格率32.1%，死亡連署185份、重複提議13份。查詢單：3張。

藍委：

王鴻薇：不合格率4.5%，死亡連署0份、重複提議8份。查詢單：11張。

李彥秀：不合格率3.2%，死亡連署0份、重複提議0份。查詢單：0張。

羅智強：不合格率2.9%，死亡連署0份、重複提議7份。查詢單：0張。

徐巧芯：不合格率3.9%，死亡連署0份、重複提議8份。查詢單：0張。

賴士葆：不合格率2.7%，死亡連署0份、重複提議0份。查詢單：0張。

簡舒培指出，一般來說，查對過程中發現越多不合格（如死亡連署等）、有疑慮（重複連署、有偽造嫌疑等）的連署書，台北市選委會應該要寄出越多的查詢單進行確認。

但在台北市卻不是這麼回事，公民團體罷藍委，不合格率在個位數，台北市選委會寄了11張查詢單；而國民黨罷免4位綠委的不合格率高達30-40%，死亡連署更是高達數百件，結果台北市選委會竟然只寄出總共12張的查詢單，這樣的處理不符常理、也不合比例！

簡舒培續指，國民黨抄名冊搞惡罷，光是死亡連署的份數就這麼可觀，如果寄出查詢書一定會發現有更多假冒、偽造的案例，而蔣萬安主政的台北市選委會沒有寄出查核單，就是在放水、護航國民黨。

簡舒培直言，只需1%連署書的第一階段連署，國民黨在蔣萬安的放水下都還要補件才能過關（而且不合格率依舊驚人的高），接下來的二階連署需要的份數將會更多，蔣萬安都要比照第一階段放水國民黨提案的罷免嗎？會不會最後連蔣介石、蔣經國都出現在國民黨的連署名冊裡？

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法