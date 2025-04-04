藍狂打綠共諜！他PO傅崐萁監督藍委握手中共國師：這算啥？

周軒PO出一段去年4月的影片，可見國民黨立院黨團總召傅崐萁與王滬寧站一起，而立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈴、王鴻薇等人一一排隊和王滬寧握手。（擷取自中媒）

2025/04/04 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在前立法院長游錫堃辦公室任職的助理盛礎纓，傳遭中國情報單位吸收外洩機敏資料，案情還在持續擴大。而國民黨也藉此不斷對民進黨發出攻擊。對此，政治工作者周軒在臉書PO出一段過去立委傅崐萁率國民黨眾立委和有「中共國師」之稱的中國全國政協主席王滬寧握手影片，並問：「這些算甚麼？」

曾在前立法院長游錫堃辦公室任職的助理盛礎纓，傳遭中國情報單位吸收外洩機敏資料，有週刊報導，同案還有3名被告，包含總統府總統辦公室吳姓諮議、民進黨邱姓前黨工及新北市議員黃姓特助，北檢訊後向法院聲押獲准。

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對此，周軒在臉書PO文表示，國民黨跟壯世代網軍這幾天一直在洗民進黨助理跟總統府諮議被中國滲透，有共諜的事情。他隨後PO出一段去年4月的影片，可見國民黨立院黨團總召傅崐萁與王滬寧站一起，而立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈴、王鴻薇等人一一排隊和王滬寧握手。

周軒說：「不知道在傅崐萁監督下，跟中共國師王滬寧握手的這些算什麼？應該不是『共諜』啦。『共友』吧。」

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