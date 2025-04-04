美對台徵收32％關稅 侯友宜：政院應端具體因應方案

侯友宜（中）說，美國課徵對等關稅議題，無論是預判過於樂觀，或是準備不夠充足，已是無法改變的過去式，「如何因應的現在式、如何突破的未來式，不應該只有幾篇社群平台發文」。（資料照）

2025/04/04 14:39

〔記者黃子暘／新北報導〕美國總統川普宣布將對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰透過臉書表示今（4）日下午4點將舉行記者會，向國人說明影響評估及因應措施。新北市長侯友宜對此評論，大罷免非解決台灣困境的解藥，「只是執政黨利益的補藥」，面對國際情勢變化，侯友宜呼籲台灣先直視內部挑戰，並要端出具體因應方式，「不應該只有幾篇社群平台發文」。

侯友宜說，美國課徵對等關稅議題，無論是預判過於樂觀，或是準備不夠充足，已是無法改變的過去式，「如何因應的現在式、如何突破的未來式，不應該只有幾篇社群平台發文」；一番發言疑似劍指卓榮泰稍早前宣布下午將舉行記者會的臉書貼文。

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侯友宜指出，面對國際情勢變化，台灣必須先直視內部的挑戰，國家發展絕對優先於政黨利益，而大罷免絕非解決台灣困境的解藥，只是執政黨利益的補藥，「勿讓內部對立敗掉國家前景，執政團隊應該屬於全民，而非只為執政黨和它的支持者」。

侯友宜表示，新北市府經濟發展局已經率領20家企業前往歐洲等國搶攻新興市場，市府也提供參展補助資源，創造實質訂單機會，盼中央儘速啟動交涉、降低衝擊，並端出具體方案。

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