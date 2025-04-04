林業及自然保育署新人事 張岱接副署長、李定忠接嘉義分署長

林業署嘉義分署長張岱4月7日陞任副署長。（資料照）

2025/04/04 14:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署今天發布新人事，原任嘉義分署長張岱陞任副署長，新任分署長由嘉義分署副分署長李定忠陞任，4月7日將辦理交接。

林業署表示，張岱2018年7月1日起接任原農委會林務局嘉義林區管理處長，任職至今6年多，任內推動林下經濟，推出「林下良品」品牌，促進山村經濟收入，另針對阿里山國家森林遊樂區的自然景觀、文化資產、遊憩景點盤整，督導各項改善工程，成果豐碩，分別於2019年、2021年獲公共工程金質獎與優良農建獎，獲得中華景觀學會第12屆台灣景觀大獎3項優質獎、1項佳作。

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林業署表示，新任嘉義分署長李定忠是嘉義大學森林研究所碩士，曾任原林務局嘉義林區管理處課長、秘書、台東林區管理處副處長，2017年接任嘉義林區管理處副處長，致力阿里山國家森林遊樂區規劃與整建，以「阿里山國家森林遊樂區遊園車服務營運移轉案」獲民間參與公共建設金擘獎，督導「檜意森活村歷史建築修復工程」打造全國首座森林文創主題園區。

林業署表示，嘉義分署近年推動FSC國際森林驗證工作，2021年取得FSC、COC認證證書，積極推動鰲鼓溼地森林園區生態旅遊發展、林下經濟發展、生態物種保育與棲地維護等工作，張岱陞任林業署副署長、新任嘉義分署長由李定忠接任，象徵使命傳承與薪火相傳。嘉義分署未來將持續結合森林經營、綠色網絡、水環境治理等專業，深化山林產業振興，與阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手推動森林育樂與生物多樣性保育。

嘉義分署副分署長李定忠（前排左二）陞任新嘉義分署長。（資料照）

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