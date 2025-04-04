羅廷瑋反罷免哽咽提父母 閩南狼：媽寶立委沒論述打就開始打感情牌

國民黨立委徐巧芯（中）到台中市南區大慶活動中心，聲援同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（左2）。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/04/04 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅廷瑋日前與立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷等人合體組「在野挺台中連線」，呼籲民眾反罷免。羅廷瑋還提到家裡是賣牛肉麵的，父母每煮一碗麵都是養他長大，提到父母時泣不成聲。對此，網紅閩南狼痛批羅是「媽寶立委」，還嗆他「哭X小」並表示「國民黨真的是沒論述打就開始打感情牌」。

徐巧芯2日晚間到台中為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋站台，徐巧芯說從小「家裡開早餐店」，比「開牛肉麵店」的羅廷瑋還慘。羅廷瑋則表示，在台中南區很多人知道家裡賣牛肉麵，父母每煮一碗麵都是為了養我長大，爸爸幫忙跑行程，媽媽曾說家庭沒有很好，才讓他這麼辛苦，「我以我的家為榮」，說到這裡泣不成聲。

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對此，閩南狼今日在Threads上PO文傻眼表示「哭X小！？」國民黨真的是沒論述打就開始打感情牌，家庭富不富裕不重要，重要的是他是投下同意國會刪預算，中配取得身分證6年改4年，根本是幫助中共的幫兇。閩南狼更質疑：「你有認真看過即將通過的法案嗎？」

閩南狼最後開轟：「真的是媽寶立委，國會不是托兒所，法案又不是交暑假作業，滿口媽媽來媽媽去是三小？立法委員月薪20萬餒，多少人勤勤懇懇一輩子都賺不到的月薪。在那裡哭窮是怎樣啦！人民納稅的錢在台中養一堆舔共媽寶是怎樣！」

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