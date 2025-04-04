串聯全球台灣人拚大罷免 民進黨：啟動海外連署協助計劃

民進黨國際部今天宣布，啟動「海外挺台、快捷加簽」海外連署協助計劃，號召全球台灣人全力投入二階連署。（資料照）

2025/04/04 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免遍地開花，第二階段連署進入倒數一個月的衝刺期。民進黨國際部今（4日）宣布，啟動「海外挺台、快捷加簽」行動方案，針對全球各地台灣人，提供專屬的寄件協力管道，協助連署書安全、快速送抵罷團。

民進黨國際部代理主任陳文昊表示，海外台灣人無論身處何地，始終心繫家園，不只在國際上為台灣發聲，也在每次大選中千里返鄉投票，平日更是默默關心台灣的發展；海外鄉親的牽掛與行動力，是台灣強大的後盾，民進黨邀請全世界每一位心繫台灣的朋友，不論身在何方，現在就是時候挺身而出，讓世界看見台灣人的團結與堅持。

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陳文昊強調，海外台灣人的每一份連署書，都是對抗威權擴張、鞏固台灣民主的一份力量；每一份連署書都至關重要，請大家踴躍響應，加入這場「海外挺台、快捷加簽」的行列。

國際部指出，世界各大城市已有僑胞團體主動站出來，發起連署書募集與寄送，令人動容。此次「快捷加簽」計畫，旨在提供所在國家或城市尚無連署管道的旅外朋友連署的管道。為確保連署書能及時送達，邀請海外鄉親將連署書寄至民進黨國際部，部門在收件後將以最快速度直送各地罷團。

國際部進一步說明，海外民眾可將完成的第二階連署書寄至台北市北平東路30號10樓民進黨國際部；期盼4月20日前收件，建議以快捷郵件寄送，詳細資訊可參閱「民進黨國際部」臉書粉絲專頁。

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