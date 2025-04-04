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    大甲媽將起駕 罷團鎮瀾宮參拜持「媽祖是大家的媽祖」布條過爐

    中二罷免團體發言人林宣宏，手持「媽祖是大家的媽祖」布條，恭敬至鎮瀾宮過爐儀。（「解顏行動」提供）

    中二罷免團體發言人林宣宏，手持「媽祖是大家的媽祖」布條，恭敬至鎮瀾宮過爐儀。（「解顏行動」提供）

    2025/04/04 13:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕2025年大甲媽遶境今晚10點45分起駕，中二罷免團體「解顏行動」發言人林宣宏自稱為「顏寬恒的表弟」，3日低調前往大甲鎮瀾宮參拜祈福，手持「媽祖是大家的媽祖」布條，恭敬參與過爐儀式，而鎮瀾宮董事長顏清標在參拜前也在宮內，林宣宏強調，罷免親共立委與守護媽祖信仰，都是為了守護台灣核心價值。

    除了罷團趕往鎮瀾宮參拜，民進黨台中市議員張家銨今天上午趕往大肚區第一及第七公墓，向掃墓民眾遞水打氣，也順便為罷免藍委二階連署添加熱度，另有民眾趕往西屯區第13公墓發「台中罷免慧成宮」文宣。

    林宣宏表示，手持上百條「媽祖是大家的媽祖」布條過爐，將來都是要發給志工跟選民，為大甲媽祖遶境祈求平安，也期盼慈悲媽祖庇佑海線居民、台中市民，乃至全體台灣人民都能平安順遂。

    林宣宏強調，「反共護台灣．媽祖遶境前祈福活動」，是為說明在中國共產黨的統治下，真正宗教信仰難以存在，自己既是罷免團體的志工，也是虔誠媽祖信徒，罷免親共立委與守護媽祖信仰，其實是一體兩面，都是為了守護台灣的核心價值。

    台中市議員張家銨（左）趕往大肚區公墓，為罷免藍委二階連署添加熱度。（讀者提供）

    台中市議員張家銨（左）趕往大肚區公墓，為罷免藍委二階連署添加熱度。（讀者提供）

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