鄭正鈐在立法院做什麼？竹市議員曾資程：只會站在傅崐萁旁邊

新竹市議員曾資程說鄭正鈐只會站在傅崐萁旁邊，這樣的立委還不罷嗎？呼籲市民罷免連署書趕緊簽下去。（取自曾資程臉書）

2025/04/04 14:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、藍委鄭正鈐）二階罷免連署正進行衝刺罷免連署書階段，民進黨市議員曾資程說，涉貪停職的民眾黨高虹安邱臣遠市府已是荒廢市政的團隊，那國民黨荒廢職務的立委鄭正鈐在立法院又在做什麼？他說，本該為竹市民爭取福利或提法案的鄭正鈐，大家只知道他只會站在傅崐萁旁邊，就是個傅隨組織及舉手立委，就連刪掉攸關竹市民生福利的預算都亂刪亂砍，而財劃法只是從中央搶走預算，卻未有任何建設提案，這樣的立委還不罷下去？

曾資程說，鄭正鈐近期擔憂被罷免，也在竹市國民黨同溫層宣講財劃法通過後已為市民爭取到多少億的經費，但事實是財劃法如果可以這樣處理，當年國民黨馬英九完全執政的8年，怎麼不修法呢？藍白宣稱從中央總預算挖走3753億，預算是一個蘿蔔一個坑，挖走的預算相對應的政務支出，包括社福、長照、教育、國防、農民津貼等，錢從那裡來？藍白在立法院濫權修法，僭越行政權掏空國家財政，癱瘓政府運作，受害的是全體國人。

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藍白立院多數，如果修法大家不用繳稅，每個人每年再補助10萬元，那有多好啊，但可以這樣幹嗎？曾資程也號召市民站出來，清明連假就來簽連署書，除在服務處文利商店（千甲路295號）及千甲商行（千甲路33號）有收連署書，今天下午在頭前溪左岸狗狗運動公園及傍晚5點半到7點半在東門市場都有快閃連署，號召市民連署書簽起來，一起罷下去。

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