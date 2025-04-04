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    首頁　>　政治

    龍應台投書《紐時》批賴清德 中國官媒秒呼應

    前文化部長龍應台（見圖）日前以標題「台灣的時間不多了」投書《紐約時報》，文中指責民進黨讓兩岸關係惡化，也批總統賴清德稱中國是「境外敵對勢力」讓台灣民眾不安。（資料照）

    前文化部長龍應台（見圖）日前以標題「台灣的時間不多了」投書《紐約時報》，文中指責民進黨讓兩岸關係惡化，也批總統賴清德稱中國是「境外敵對勢力」讓台灣民眾不安。（資料照）

    2025/04/04 13:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台日前以標題「台灣的時間不多了」投書《紐約時報》，文中指責民進黨讓兩岸關係惡化，也批總統賴清德稱中國是「境外敵對勢力」讓台灣民眾不安。而她的說法立刻也被中國官媒《環球時報》拿來作文章，馬上呼應稱「賴清德是兩岸人民的共同敵人」。

    龍應台投書《紐時》的文章中，以一位台南計程車司機對台灣未來感到擔憂的角度出發，批評賴清德將中國定為境外敵對勢力，對台灣民眾情緒視而不見。對此，《環球時報》昨日發表社評「龍應台罕見批評賴清德反映出什麼？」文章呼應龍應台，痛批賴清德「獨」癮發作，倒行逆施，將中國定義為「境外敵對勢力」引發台灣動盪和恐慌。

    文章指，龍應台對兩岸關係本質仍有錯誤認知，但對賴清德當局的批判、對「台獨」絕無出路的反思，恰與島內湧動的不滿潮流形成呼應。文中表示，從賴清德拋出包含所謂「17項策略」以來，台灣各界對其玩火行為的反對甚至憤怒已形成巨大聲勢。中國國民黨前主席洪秀柱批評賴清德言行反覆、邏輯矛盾的做法暴露了政治操弄的本質；資深媒體人趙少康批評賴清德衝著中國極盡挑釁之能事，即使把台海安全放在砧板上也在所不惜，將成歷史罪人。

    文章痛批，賴清德是兩岸人民的共同敵人，頑固堅持「台獨」分裂立場，猖狂挑釁中國，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。龍應台文中的司機之所以恐慌，就是賴清德幻想給每個台灣人的身上都綁上炸彈去做「台獨」炮灰。

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