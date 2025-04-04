遭解除南投議員職務訴願駁回 史雪燕:將提行政訴訟

前南投縣前議員史雪燕遭解除議員職務提訴願遭駁回，史雪燕表示將提行政訴訟。（資料照）

2025/04/04 12:26

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註銷中國戶籍非等同喪失中共國籍 中配史雪燕解職訴願遭駁回

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣前議員史雪燕，去年12月遭內政部以就職議員前未辦理放棄「中華民國以外的國籍身份」解除公職，史雪燕提起訴願，行政院訴願審議委員會日前駁回，並指註銷大陸地區戶籍與喪失中共國籍是兩件不同的事，若原陸籍人士取得我國國民身分後擔任公職且未喪失中共國籍，將同時負有向我國及中共效忠的義務，導致忠誠義務衝突。對此，史雪燕今（4日）表示，正與律師討論，將提行政訴訟。

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至於史雪燕擔任議員期間支領的薪資等各項費用，南投縣議會是否追討?南投縣議會表示，目前議會還未收到史雪燕訴願駁回公文，過去前立委、台北市議員李慶安也有雙重國籍問題，經台北市議會提行政訴訟追討薪資，台北高等行政法院曾判決李慶安因有實際執行職務，不用返還薪資，因有此前例可循，縣議會也傾向不追討。

民眾黨不分區立委設有2年條款，排序第15名的中配李貞秀可望於2026年2月遞補成為立委，但因雙重國籍問題引發疑慮，民眾黨立委黃珊珊舉中配史雪燕曾遞補南投縣議員顯示未違法，指李可依此例遞補立委，議題發酵後，內政部去年12月以史雪燕未依國籍法規定，在就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕議員公職。

經史雪燕提起訴願，指來台前即註銷大陸地區戶籍，惟行政院訴願決定書指出，註銷大陸地區戶籍與喪失中共國籍是兩件不同的事，原陸籍人士在未喪失中共國籍前，仍持續享有及負擔作為中國國民的權利義務，而取得我國國民身分後，登記參選公職須符合「兩岸人民關係條例」在台設籍滿10年的積極資格規定，當選後就（到）職前與一般國人相同，須符合「國籍法」禁止具有雙重國籍者擔任中華民國公職的消極資格規定。

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