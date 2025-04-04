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    老翁強佔罷葆連署站座位喊「我爽」 北市文山警趕到勸離

    老翁前往台北市景美的「文山退葆」罷免連署站，坐在座位上大聲與連署站志工嗆聲，還大喊「我爽、我就高興！」。（記者鄭景議翻攝）

    老翁前往台北市景美的「文山退葆」罷免連署站，坐在座位上大聲與連署站志工嗆聲，還大喊「我爽、我就高興！」。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/04 13:16

    〔記者鄭景議／台北報導〕大罷免二階連署持續衝刺中，連署站近日被不理性民眾干擾的情況時有所聞，昨日有一名老翁前往台北市景美的「文山退葆」罷免連署站，坐在座位上大聲與連署站志工嗆聲，還大喊「我爽、我就高興！」，最後被文山二分局警方勸離。

    連署站志工在Threads上公布案發影片，老翁故意坐在連署站座位上，對著女志工大聲嗆聲，說是女志工要她坐下來的，女志工表示如果沒有要簽連署的話，就不該霸佔她們座位，這時老翁就突然大聲說:「我爽我就罷免，我不爽我就坐」、「我路人!」、「我爽，我就高興」等語焉不詳的話。

    文山二分局警方本就在罷免站附近有配署警力，立即上前將老翁勸離。警方表示，基於保障公民權利以及秉持行政中立之立場，對於罷免雙方團體之相關活動均依比例原則派遣適當警力，確保活動進行及人員之安全。

    警方說，昨日有老翁至連署站表達意見，但實際上並無連署意願，故警方立即勸導該名男子離去，避免衍生進一步衝突及影響其他民眾連署權益。

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