黑人問號！新竹雙罷免二階連署 反對者嗆「罷免林智堅」

新竹雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署進入衝刺階段，有反罷者嗆聲且稱要罷免林智堅，讓網友一頭霧水。（擷取自林士凱粉專）

2025/04/04 13:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（停職市長高虹安、藍委鄭正鈐）二階連署在清明連假進入衝刺階段，但也出現反罷免連署的零星衝突與嗆聲，罷免團體昨天在中央市場進行罷免連署宣講與引導民眾簽連署書時，有反罷免的婦人突然對簽連署的市民及志工叫囂，還扯出要罷免林智堅，讓人為之傻眼。

對反罷者不理性的嗆聲行為，多數志工都微笑回應，但也引來質疑稱林智堅早卸任2年多，已無公職。還有網友稱林智堅到底要保固多久？並稱高虹安與鄭正鈐還要當救援投手多久？

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市議員劉康彥辦公室主任林士凱與罷免團體志工近期把握清明連假機會，深入動物園及市場和公園進行二階罷免連署宣講，強調罷免連署是公民的權利，也透過宣講讓市民了解新竹市這2年多來停滯不前，市容崩壞及藍白立委在國會的各種亂象，包括亂刪預算，影響民生及社會福利運作等，甚至國民黨立委已成為親共舔共立委，號召市民透過罷免公民權，讓二階連署通過後，進入三階罷免同意投票。

不過，反罷免者也會在罷免志工及團體宣講時嗆聲，林士凱說，昨天上午在中央市場前建國公園宣講及志工引導市民簽罷免連署書時，突有婦人大聲嗆「不贊成大罷免，並大聲提到要罷免的人是林智堅啦」，由於婦人情緒失控，也被志工引導離開，才會引起更大衝突。

林士凱表示，有民眾看不下去，回嗆婦人罷免是公民權利，此時婦人也語無倫次叫囂，但後來在警方到場維護秩序後，才未有更大衝突。

林士凱事後將此段婦人嗆要罷免林智堅的短影片PO上網，引來網友留言稱「林智堅都已非公職了，要罷免林智堅為時已晚」、「林智堅的保固期真久」、「藍白又拉林智堅當救援投手」、「滿城都是林智堅的政績，難怪藍白會怕林智堅。」

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