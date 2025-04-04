返台東掃墓整家族連署罷免 罷團：算是另一種「落葉歸根」

趁著清明節連假，罷團到公墓、納骨塔外擺攤招攬更多連署民眾。（台東罷團提供）

2025/04/04 11:59

〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免行動台東罷團趁著遊子返鄉衝一波，近日都在各公墓、納骨塔等候返鄉遊子參與連署，雖然目前台東總部連署人數僅剛過半，但收理掃墓民眾連署書時，較特別的是，許多在外縣市也不參與罷免的民眾，回到家鄉卻是整家族帶來連署。罷團表示，算是另一種「落葉歸根」、「人不親土親」概念。

台東罷免案副領銜人兼發言人陳家彬說，各分點的連署書未完全回報完畢，目前台東總部大約才剛過第二階段連署門檻的50%，實在頗有難度，但眾人不會放棄任何一次機會，將在近日於許多寺廟、公墓或法會現場附近，讓許多潛在的連署民眾更輕易見到並參與，近日白天鎖定殯葬園區、台東火車站，週末則會衝到夜市設攤連署。

請繼續往下閱讀...

台東有分別有區域、平原和山原3名藍綠立委遭不同罷團發起連署罷免，目前均已通過第一階段連署，第二階段距離達標卻是距離遙遠。罷團也多少受到反對態度民眾質疑或挑釁，但態度多算和平。陳家彬說，早上攤位設在許多小吃攤旁，有民眾在一旁買「燒酒螺」也扭頭詢問「能不能罷免賴清德」，小組也是回應：「有連署有機會，歡迎一起來連署」，認為「對付胡說八道，就是以胡說八道反制，最和平有效」。

特別的是，許多民眾都是舉家搬到北部的台東後代，祖先牌位、骨灰在老家台東才在節日返鄉。陳家彬說，台東也幫忙受理外縣市連署，想必外縣市應也遇此情況，近日以收到罷免桃園牛煦庭、台北徐巧芯為最多，台東子弟應是居以此為最，另一角度，也有旅居台東的北部人，戶籍在北部被派駐台東也跟著連署罷免北部立委。

其中，有一位退休住淡水的阿伯回台東掃墓，他對罷團表示自己平時也少外出、未曾與北部罷團接觸，但回到老家才願意連署。陳家彬說，感覺是一定要回到故鄉才連署「像落葉歸根概念」，甚至還有整家族搬到苗栗返鄉掃墓，因未帶戶口名簿，積極留下電話、約好時間全家一起連署罷免苗栗立委，推測是回到家鄉且有機會見到罷團主動現身，才更樂於表達罷免態度。

趁著清明節連假，罷團到公墓、納骨塔外擺攤招攬更多連署民眾。（台東罷團提供）

趁著清明節連假，罷團到公墓、納骨塔外擺攤招攬更多連署民眾。（台東罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法