柯文哲4300萬商辦租約月底到期！四叉貓：民眾黨中央黨部要搬了嗎？

網紅「四叉貓」。（資料照）

2025/04/04 12:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羈押中的民眾黨前主席、前台北市長柯文哲3日下午從衛福部台北醫院出院，2時8分許搭北所救護車返抵台北看守所。PTT網路紅人「四叉貓」PO文質疑，柯文哲當初辯稱登記在自己名下4300萬的商辦因為承租的租約還在，所以還沒辦法使用，如今商辦租約快到期，請問民眾黨中央黨部有要搬家嗎？如果沒有，代表4300萬商辦是在騙人。

四叉貓在臉書PO文表示，去年總統大選，柯文哲拿到1億1071萬3980元的補助款，他先是按照黨章規定，交給民眾黨3分之1（3690萬4660元），然後去年1月柯文哲說會把剩餘的3分之2（7380萬9320元）捐出去做一些民眾黨培育的計畫，結果柯文哲被踢爆7380萬9320元全部進自己的口袋沒有捐，去年5月拿著其中的4300萬現金去買商辦，陳佩琪還很認真的繼續看豪宅。

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，上個月周榆修開內部會議，直接說柯文哲的這筆錢（3690萬4660元）是「放」在民眾黨，雖然已經捐進黨庫入帳，但那筆錢依然是柯文哲的，不能隨便亂動，原來民眾黨的黨庫還有幫柯文哲存錢的功能喔。

四叉貓質疑，柯文哲去年被爆用4300萬買商辦登記在自己名下，那時他說「登記在我名下，監督力道更大」，並表示這間商辦將來要給民眾黨中央黨部使用，但那時該商辦有租約，所以暫時不能使用，好了，該商辦的租約日期到這個月底（2025年4月30日），請問民眾黨中央黨部，4月底有準備要搬家嗎？如果沒有從台玻大樓搬去4300萬商辦就是騙我們喔！

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法