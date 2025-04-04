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    首頁　>　政治

    羅廷瑋怕被罷喊「我家7口怎辦」 秒遭打臉砲轟

    國民黨立委徐巧芯（中）到台中市南區大慶活動中心，聲援同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（左2）。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯（中）到台中市南區大慶活動中心，聲援同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（左2）。（資料照）

    2025/04/04 11:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前透露，立委羅廷瑋面對罷免壓力很大，羅曾找她心裡諮商，說對爸媽很孝順，身上背著一家7口，沒過這關（遭到罷免）該怎麼辦？對此，醫師杜承哲反轟：「被你砍掉預算的許多部會，超過百位約聘人員已經在上個月失業了。」政治工作者周軒也表示，勞動部因預算被刪資遣了9名人力，可能就代表了9個家庭。

    徐巧芯2日晚間到台中，為同樣身陷罷免風暴的羅廷瑋站台。她發言時透露，羅廷瑋面對罷免壓力很大，羅曾找她心裡諮商，說對爸媽很孝順，身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦，一個想家人、愛家人的人就能愛人民。

    對此，杜承哲今（4日）在臉書PO文表示：「羅廷瑋怕他被罷免，一家七口怎麼辦。被你砍掉預算的許多部會，超過百位約聘人員已經在上個月失業了。那就是數百個家庭失去生計。這些家庭你先去打工養，我再跟你說怎麼辦。」

    周軒也在今日PO文指出，因為預算被藍白多數的立法院刪減，勞動部在2月底資遣了9名承攬人力，其中，包含清潔、駕駛、保全等人員，於今年3月1日起不在勞動部提供勞務。周軒說，9名承攬人力，可能就代表9個家庭。9個家庭，可能經濟支柱就是這9名被資遣的人力。「然後你台中羅廷瑋說，如果我被罷免了我家七口怎麼辦？你舉手表決贊成砍預算的時候怎麼沒問這9位承攬人力的家人，他們往後該怎麼辦呢？無恥。」

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