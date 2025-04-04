高雄研究生用「測速照相」 在「台灣祭」推大罷免超吸睛

台灣祭會場不少年輕人有罷免連署訴求。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/04 10:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁台灣祭熱鬧開幕，首日就掀起話題熱潮。一名高雄謝姓研究生以「台灣祭測速照相」為靈感，打造吸睛造型現身會場，不僅成功吸引目光，更肩負「大罷免」使命，手持滿滿的全台罷免連署書，誓言在三天活動中號召更多民眾加入。

據統計，台灣祭第一天結束，他已收到來自全台各地的71份連署書，中部有人則收到25份。

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這位謝姓研究生將音樂祭的青春活力化為行動舞台，以測速照相機造型呼應台灣祭「至少我們還有音樂」的自由精神，同時結合罷免訴求，展現年輕世代對社會議題的關注。他表示，連署書是「人民意志的累積」，希望透過台灣祭的人潮，喚起更多共鳴。

現場民眾反應熱烈，有人讚他創意十足，也有人當場簽下連署書，力挺理念。

台灣祭不僅是音樂盛宴，更成為理念交鋒的場域。謝姓研究生計畫在接下來兩天加倍努力，目標蒐集更多連署書，讓「大罷免」聲勢滾雪球般壯大。他笑說：「音樂讓人放鬆，但連署讓人覺醒！」隨著活動持續發酵，這場結合創意與行動的罷免熱潮，能否在墾丁掀起更大波瀾，備受矚目。

謝姓研究生以「台灣祭測速照相」為靈感，打造吸睛造型現身會場。（記者蔡宗憲攝）

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