為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄研究生用「測速照相」 在「台灣祭」推大罷免超吸睛

    台灣祭會場不少年輕人有罷免連署訴求。（記者蔡宗憲攝）

    台灣祭會場不少年輕人有罷免連署訴求。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/04 10:34

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁台灣祭熱鬧開幕，首日就掀起話題熱潮。一名高雄謝姓研究生以「台灣祭測速照相」為靈感，打造吸睛造型現身會場，不僅成功吸引目光，更肩負「大罷免」使命，手持滿滿的全台罷免連署書，誓言在三天活動中號召更多民眾加入。

    據統計，台灣祭第一天結束，他已收到來自全台各地的71份連署書，中部有人則收到25份。

    這位謝姓研究生將音樂祭的青春活力化為行動舞台，以測速照相機造型呼應台灣祭「至少我們還有音樂」的自由精神，同時結合罷免訴求，展現年輕世代對社會議題的關注。他表示，連署書是「人民意志的累積」，希望透過台灣祭的人潮，喚起更多共鳴。

    現場民眾反應熱烈，有人讚他創意十足，也有人當場簽下連署書，力挺理念。

    台灣祭不僅是音樂盛宴，更成為理念交鋒的場域。謝姓研究生計畫在接下來兩天加倍努力，目標蒐集更多連署書，讓「大罷免」聲勢滾雪球般壯大。他笑說：「音樂讓人放鬆，但連署讓人覺醒！」隨著活動持續發酵，這場結合創意與行動的罷免熱潮，能否在墾丁掀起更大波瀾，備受矚目。

    謝姓研究生以「台灣祭測速照相」為靈感，打造吸睛造型現身會場。（記者蔡宗憲攝）

    謝姓研究生以「台灣祭測速照相」為靈感，打造吸睛造型現身會場。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播