列罷免藍委收件狀況 吳靜怡：罷免關鍵在返鄉人

許多民眾前往連署站簽署罷免藍委2階段連署書。（資料照）

2025/04/04 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，各地連署攤位人潮爆滿。對此媒體人吳靜怡PO出各個罷免藍委的進度，呼籲返鄉不只是回家，更是回來改變家鄉。別讓冷漠拖慢進度，拿起筆，簽下連署，讓民意成為罷免的洪流！行動起來，查詢最近的連署地點，加入這場改變。你的名字，將寫在歷史的轉捩點。

吳靜怡在臉書PO文表示，全台罷免第二階段連署正如火如荼展開，從新北到桃園，公民的不滿更具體化為行動，而清明連假（4月2日至4月4日）罷免話題熱度在大數據和社群顯示比農曆過年（1月25日至1月27日）成長超過五成，返鄉人潮顯然成了這波運動的推手。這些連署進度數據和區域差距明顯，誰能率先跨過門檻？返鄉人，你的一紙連署可能是勝負關鍵。

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吳靜怡列出各地大免藍委收件狀況： 新北市：葉元之 目前收件1萬7465份，完成74.9%，距離門檻2萬3313份只差最後一哩路，新北選民對葉元之的不滿顯而易見，收件率目前制霸全台，討論熱度高居第三，證明這場戰役已進入白熱化。 台中市：羅廷瑋 目前收件2萬份，進度73.2%，門檻2萬7337份近在眼前，台中在大數據熱度搜尋排名第四，關鍵字「台中 罷免」頻頻上榜，表示民眾反應熱烈。 台北市：徐巧芯 目前收件1萬5000份，進度63.9%，距離2萬3482 份，台北市在大數據熱度第一名，「罷免 徐巧芯」搜索量三個月來居高不下。 返鄉動能是希望的追趕組： 桃園市：牛煦庭 進度58.9%，收件2萬份，門檻 3萬3956份還需衝刺，但桃園熱度在大數據飆高到第二，「桃園 罷免 連署 站」在清明連假激增，顯示返鄉人積極參與，後勢看漲。 台北市：李彥秀 收件 2萬份，進度62.9%，門檻 3萬1809份，整體熱度一直是穩定成長中。 台中市：廖偉翔 進度60.8%，收件2萬份，門檻3萬2921份，熱度持續攀升。 台北市：賴士葆 進度60.4%，收件1萬5000份，門檻2萬4832份，熱度持續攀升。 桃園市：牛煦庭 進度58.9%，收件2萬份，門檻3萬3956份尚待衝刺，桃園熱度排名第二，「桃園 罷免 連署 站」在清明連假激增，顯示返鄉人積極參與，後勢看漲。

吳靜怡指出，清明連假罷免熱度較過年成長超過五成，關鍵在於返鄉人潮與志工全面展開組織戰，假期讓公民有更多時間走上街頭、簽下連署，關鍵字「罷免 連署 地點」與「罷免 進度 查詢」在連假期間暴漲，顯示參與意願提高，第二階段連署動力出現區域差異，分別是台北、桃園、新北熱度領跑，連署進度也名列前茅，所有數據皆能顯示民眾對進度與門檻的關注度持續攀升。第二階段期限將近，這波返鄉人的參與將決定速度，連假的出遊人潮也會成為可以突破的關鍵。

吳靜怡直言，罷免不是數字遊戲，而是民意的角力，綜合新北、台中、桃園的領先不是偶然，而是公民用行動證明不滿，清明連假熱度翻倍成長，返鄉人功不可沒，返鄉不只是回家，更是回來改變家鄉。別讓冷漠拖慢進度，拿起筆，簽下連署，讓民意成為罷免的洪流！行動起來，查詢最近的連署地點，加入這場改變。你的名字，將寫在歷史的轉捩點。

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