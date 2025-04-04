美日韓外長峰會關切中國挑釁軍演 外交部致謝

外交部。（資料照）

2025/04/04 10:42

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅（Iwaya Takeshi）及韓國外長趙兑烈（Cho Tae-yul）3日在比利時布魯塞爾會晤，並共同聲明關切中國軍演的挑釁行為，強調台海和平攸關國際社會安全與繁榮。外交部今（4）對此表達感謝，並指出各國已清楚瞭解中國就是國際社會的「麻煩製造者」。

美、日、韓外長峰會後發表聯合聲明，強調台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺。三國對挑釁行為表達關切，尤其是近期在台灣周邊舉行的軍演，並呼籲停止進一步破壞穩定的行為。三國也另鼓勵和平解決兩岸議題，反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

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外交部長林佳龍今天感謝美日韓三國外長，繼2月在慕尼黑安全會議場邊會晤後，再度表達對台海和平穩定的支持，並關切中國軍演等挑釁行徑。

林佳龍表示，此舉彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益，以及各國已清楚瞭解中國是國際社會的「麻煩製造者」、企圖改變現狀的一方。

外交部強調，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與美、日、韓等民主夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

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