里長收連署書沒給罷團？中四廢翔：里長遭冒名收件、籲民眾重新填寫

罷免藍委廖偉翔的「中四廢翔」罷團表示，經與里長連繫後確認，有人假借大鵬里里長名號「冒名收件」，並呼籲民眾若曾將連署書交給假里長，能重新再填一次連署書。（圖擷自threads）

2025/04/04 10:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委第二階段開跑迄今，部分罷團面臨諸多困擾，針對網路流傳有里長騙人收連署書卻根本沒交給罷團，罷免藍委廖偉翔的「中四廢翔」罷團表示，經與里長連繫後確認，有人假借大鵬里里長名號「冒名收件」，並呼籲民眾若曾將連署書交給假里長，能重新再填一次連署書。

「中四廢翔」罷免團隊昨日於threads上發文指出，昨日傍晚6點45分與大鵬里里長電聯後得知，里長本人沒有在收連署！且更嚴重的是：里長可能遭受到冒名收件，他們必須為邱里長澄清絕無代收、刻意造成無效之情事，也呼籲民眾切勿不理性攻擊。

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「中四廢翔」團隊也表示支持里長提告，因為無論是他們或一般民眾，都很希望能找出冒名頂替收件的人，並指「敵人的手法連自己陣營的人都可以打，假造身分、刻意造成連署無效，背後的受益者，我們都能推測出是誰」。

「中四廢翔」團隊也強調，「我們將持續關注事件發展，並且懇請大鵬里居民如果曾將連署書交給『假里長』的割友，勞煩您、也帶著寫過的家人，再來寫一次，確保您的連署有效」。

「中四廢翔」團隊也呼籲所有西屯、南屯，以及勇敢站出來愛台灣的民眾，發揮寶貴的罷免權，找出更多想簽但是沒空簽、想簽但是不知道去哪裡簽的民眾，帶來團隊志工的收件場次、友善據點，或是市議員服務處。希望在不到一個月的時間，可以一起讓罷免成功。

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