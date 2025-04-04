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    花蓮起風、南投也露曙光 「去游除垢」連署書收逾8千份破進度4成

    罷免游顥的志工，即使是被視為「深藍」的中興新村，也前往舉牌宣傳。（「去游除垢」罷團提供）

    罷免游顥的志工，即使是被視為「深藍」的中興新村，也前往舉牌宣傳。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/04/04 09:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮議長張峻公開支持罷免傅崐萁後，罷傅活動起風了，這股風也對艱困的南投罷區有影響，「去游除垢」罷團首次公開收到連署書逾8000份，進度已突破4成，志工表示，清明連假首日1天收到500多份，讓人振奮，志工感謝鄉親支持，但因所剩時間不多，仍發出「告急」的呼救，拜託大家快去連署。

    南投「游頭馬面」雙罷團，各自努力也互相支援，加上在地青年組成的「南投公民會社」協助連署與宣傳的工作，罷免游顥的「去游除垢」罷團，上午第一次公開收到的二階連署書8000多份，進度已突破4成。

    「去游除垢」罷團志工表示，感謝很多人幫忙和支持，清明連假的第一天，在毫無徵兆下，單日收到500多份的連署書，讓志工們非常振奮，一掃有人受到驅趕、鬧場或言語叫囂的陰霾，大家都說「再艱困也要繼續努力下去，努力就會看到光」。

    「去游」的志工也說，其實還是有很多南投鄉親默默的支持、關心罷游行動，有位長輩每天快中午就到連署站，探問有無買午餐，隨即送便當送飲料；還有在紐西蘭留學的南投女生，專程坐飛機回來簽二階連署，並承諾三階會再返鄉投票，讓志工們溫暖不已。

    儘管連署份數8000多份，進度突破4成，但是二階連署所剩時間不多，大概不到一個月，達標門檻是2萬份，因此還要繼續努力，拜託南投鄉親這幾天連假，若有返鄉就到連署站、連署車、民進黨縣黨部等站點連署，另外多位民進黨縣議員服務處也可填寫或送件。回到工作崗位，當地很多連署點也會協助連署和收連署書。

    「去游除垢」罷游顥公民團體，4日公布二階連署收到逾8000份，進度過4成。（「去游除垢」罷團提供）

    「去游除垢」罷游顥公民團體，4日公布二階連署收到逾8000份，進度過4成。（「去游除垢」罷團提供）

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