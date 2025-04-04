批龍應台給國際社會「假訊息」 謝志偉：挑釁、鬧事的是中國

前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還指責民進黨讓兩岸關係惡化，還指稱多數台灣人希望妥協，不願對抗。（資料照）

2025/04/04 09:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還指責民進黨讓兩岸關係惡化。我國駐德代表謝志偉表示，龍應台的重點不是「期待台灣與中國和解」，而是「把台海的緊張關係栽贓給賴總統」，並給國際社會「假訊息」，聲稱「面對中國武力侵犯的威脅而捍衛自由民主」，只是台灣政客的藉口。為此他也強調「挑釁、鬧事的是中國、不是台灣」，並諷刺龍應台「反台反成這樣，怕就不太好下台」。

「龍應台想幹嘛？」謝志偉在臉書發文指出，他來回讀過龍應台的紐約時報客評，包含中英版都讀了，確定她的重點不是在「期待台灣與中國和解」，而是在「把台海的緊張關係栽贓給賴總統」。

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謝志偉引述，龍應台在投書第三段指出，「幾十年來，基於如果中國入侵，美國會支持我們這樣一種期待，台灣領導人一直把我們與中國的對峙——中國聲稱台灣是其領土，並誓言在必要時以武力奪取台灣——說成是對自由與民主的捍衛。」

針對龍應台的說法，謝志偉表示，龍應台是在「對台灣的領導人作嚴重而不實的指控」，既然「中國聲稱台灣是其領土，並誓言在必要時以武力奪取台灣」是事實，為什麼她還寫得出「幾十年來，台灣領導人一直把我們與中國的對峙「說成是」對自由與民主的捍衛」這樣嚴重而不實的指控？他也特別解釋，這邊的「說成是」就是「包裝成」的同義詞。

謝金河也質疑，依照龍應台的解釋，為什麼台灣的領導人敢這麼作？因為「靠勢」有美國人撐腰。他認為龍應台要說的只有一個意思，那就是「台海對峙只有一個原因：那就是台灣領導人『挑釁』中國所致！而會敢挑釁，是因為靠勢有美國人撐腰。如今美國總統可能不挺了，玩不下去了，看你們這些台灣人還不趕快和中國和解？！」

謝金河批評，簡要總結，龍應台這一段話就是要傳給國際社會「假訊息」，內容則是所謂的「面對中國武力侵犯的威脅而捍衛自由民主」，只是台灣政客的藉口！

謝金河指出，龍應台雖在一開頭寫「幾十年來，台灣領導人」，不指明哪黨，刻意造成「包括國民兩黨的領導人」的公正印象，但是後面就露饀了。並批龍應台的「假訊息」就是為了鋪陳後面的「真栽贓」，暗示問題不在中共政權、不在習近平，而在總統賴清德。

謝金河也引述德國外交部外言人於2日在例行記者會上，對中國這次軍演圍擾並威脅台灣做出的回應，並強調「自由民主的國際社會都知道：挑釁、鬧事的是中國、不是台灣！」德國外交部發言人所說的是「我們對中國此刻在台灣周圍舉行的軍事演習感到非常憂心，也非常密切關注此事態發展。中國解放軍與中國海警船再度在台灣周邊舉行大規模軍演。必須說，在如此極短時間內宣布軍演，升高區域緊張情勢，亦危害台海穩定」、「德國對台海維持現狀具有直接利益，該現狀僅能在和平與相互同意下改變。我們期待中華人民共和國作為負責任的國際行動者，而非從事繼續升高區域緊張情勢的行為」。

謝金河強調「來，再重複讀一次這句」、「我們期待中華人民共和國作為負責任的國際行動者，而非從事繼續升高區域緊張情勢的行為。」並直言「問題出在哪，這樣夠明白了吧？！」他也諷刺龍應台「可以只應台，不挺台，但是反台反成這樣，怕就不太好下台」。

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