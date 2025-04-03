川普對台課32％重稅 蔣萬安批中央沒對策：朝野團結不應罷免內鬥

蔣萬安認為，關稅衝擊很大，前是台灣朝野聯合面對困境之際，不應在大罷免議題繼續內鬥。（資料照）

2025/04/03 21:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國川普總統今天凌晨宣布對各國課對等關稅，其中對台灣課徵32％稅率。台北市長蔣萬安今（3日）質疑，凌晨至今10多個小時，行政院，「行政院說的『政府有準備、風險可控管』，到底方案是什麼」？目前是台灣朝野聯合面對困境之際，不應在大罷免議題繼續內鬥。

蔣萬安發文說，關稅議題早有跡象，台北市與各界早就密切追蹤，但今日凌晨4點至今晚8點，整整16個小時，行政院當前說的「政府有準備、風險可控管」，到底方案是什麼？

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蔣萬安指出，台北隊一直提前預備，3月26日受訪時他就公開示警，關稅對於物價、產業與市政建設可能的衝擊；兩天前的市政會議當中，他也進一步要求市府各局處對目前正在進行的，以及接下來兩年預期發包的重大工程，必須要有因應外界形勢變化的對策；今天，他則要求產業局啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，讓登記在台北、超過9成的中小企業能在市府協助下，提升對變局的因應與抗衝擊能力。

蔣萬安補充，他也要求產業局、財政局，主動接觸並關心最受衝擊的，台北市出口導向企業，研究市府團隊可以提供的協助，一起面對挑戰。

蔣萬安說，國際經貿談判、關稅議題是中央政府的使命，這32％關稅顯然出乎中央政府的預料之外，國內受到衝擊的產業很多，除了進出口產業以外，後續也會對台灣的股市與匯率造成影響。

他指出，這是朝野聯合起來共同面對變局的關鍵時刻，呼籲中央政府除了要派出代表團向美國溝通以外，應該儘快提出因應對策，包括振興經濟的相關立法，補助相關產業度過難關的追加減預算，這些都需要朝野間儘速形成共識，一致對外。

蔣萬安最後寫道，台灣不應該在大罷免這種內鬥的議題上繼續內耗，否則就是對不起台灣人民，此時此刻，相信國民黨與民眾黨都會支持政府相關的立法案與預算案，「我們會做好準備，也期待中央趕快動起來，端出具體的牛肉、釋出具體方案與資源。台北已經準備好了，隨時協助業界對接與輔導」。

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