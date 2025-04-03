黃偉哲現身街頭大罷免宣講 網呼「超級大咖」

「Mr.柯學先生」貼文分享台南市長黃偉哲為「全台大罷免」二階連署宣講。（擷自Threads）

2025/04/03 21:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台大罷免」連署聲援已在台南各地響起，台南市長黃偉哲今（3）日現身中西區國華街的民主連署站宣講，網友發現後大讚留言「這個志工太重量級了」、「太厲害了」！

黃偉哲宣講提到，中央政府114年度總預算遭立法院藍白聯手不合理大幅刪減與凍結，補助地方的比例勢必大幅減少，還有財政收支劃分法修法不公平，對台南財政影響很大。例如曾文市政願景中心本來有一個典藏中心，文化部100%補助被刪掉，台南捷運軌道建設經費受影響，台南人不能置身事外，呼籲全國各地的親朋好友，挺身而出支持大罷免2階連署。

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民進黨下達動員令，黨公職聯合公民團體進行系統性擺攤連署作業，連日來在中西區淺草多功能中心、伊木手工捲餅騎樓、北區花園夜市設攤民主連署站。雖然難免會有反罷免的人表達不滿情緒，今天甚至有位民眾把垃圾丟在連署桌上，臭臉怒目現場人員，但是黃偉哲與連署工作人員鎮定以對，獲得許多民眾連署迴響。

「Mr.柯學先生」粉專、Threads貼文「野生黃偉哲」宣講身影，在年輕人社群媒體流傳分享。網友留言「這個志工太重量級了」「謝謝市長助攻」、「有夠讚，市長太威了」「台南市長好帥」；也有人KUSO說「不要再說偉哲只會吃肉燥飯推銷農產品了，他有認真在助攻的」。

台南市長黃偉哲為全台大罷免行動宣傳，網友留言推讚。（擷自Threads）

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