為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃偉哲現身街頭大罷免宣講 網呼「超級大咖」

    「Mr.柯學先生」貼文分享台南市長黃偉哲為「全台大罷免」二階連署宣講。（擷自Threads）

    「Mr.柯學先生」貼文分享台南市長黃偉哲為「全台大罷免」二階連署宣講。（擷自Threads）

    2025/04/03 21:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台大罷免」連署聲援已在台南各地響起，台南市長黃偉哲今（3）日現身中西區國華街的民主連署站宣講，網友發現後大讚留言「這個志工太重量級了」、「太厲害了」！

    黃偉哲宣講提到，中央政府114年度總預算遭立法院藍白聯手不合理大幅刪減與凍結，補助地方的比例勢必大幅減少，還有財政收支劃分法修法不公平，對台南財政影響很大。例如曾文市政願景中心本來有一個典藏中心，文化部100%補助被刪掉，台南捷運軌道建設經費受影響，台南人不能置身事外，呼籲全國各地的親朋好友，挺身而出支持大罷免2階連署。

    民進黨下達動員令，黨公職聯合公民團體進行系統性擺攤連署作業，連日來在中西區淺草多功能中心、伊木手工捲餅騎樓、北區花園夜市設攤民主連署站。雖然難免會有反罷免的人表達不滿情緒，今天甚至有位民眾把垃圾丟在連署桌上，臭臉怒目現場人員，但是黃偉哲與連署工作人員鎮定以對，獲得許多民眾連署迴響。

    「Mr.柯學先生」粉專、Threads貼文「野生黃偉哲」宣講身影，在年輕人社群媒體流傳分享。網友留言「這個志工太重量級了」「謝謝市長助攻」、「有夠讚，市長太威了」「台南市長好帥」；也有人KUSO說「不要再說偉哲只會吃肉燥飯推銷農產品了，他有認真在助攻的」。

    台南市長黃偉哲為全台大罷免行動宣傳，網友留言推讚。（擷自Threads）

    台南市長黃偉哲為全台大罷免行動宣傳，網友留言推讚。（擷自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播