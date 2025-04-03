對等關稅揭裕隆集團「黨國體制」特權 周玉蔻批：扶不起的阿斗！

媒體人周玉蔻。（資料照）

2025/04/03 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（3日）宣布對等關稅，其中台灣課徵32%的關稅，而台灣的裕隆集團則成為討論焦點，媒體人周玉蔻認為，裕隆集團靠政府對進口車徵收的超高關稅稅率保護了70年，「仍然沒有大長進！」指出川普意外踢爆台灣在兩蔣黨國體制下，特權產業政策的沈痾，更直言「扶不起的阿斗！拋棄吧！」

周玉蔻在臉書粉專提到，在各界震撼川普的新關稅政策時，台灣人才驚愕發現，老國民黨時代就啟動的裕隆汽車集團保護計劃，居然還存在！更成了不少產業被川普強徵32%關稅的原因之一。

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周玉蔻解釋，裕隆汽車成立於1953年，當時特許行業若沒擁有與黨國特殊的親密關係，是不可能得到生產許可的，「事實證明，逾70年來，這個至今被批評尚無法製造出一輛純國產車、百分之百台灣製國產裕隆車的悲哀，已是不爭的事實。」甚至大都由代理途徑充數，早被行內人士訾議。

周玉蔻表示，這個靠著兩蔣黨國體制成立，卻一直無法壯大且長年被訕笑的企業，背後故事很複雜，一言難盡，且歷經了政黨輪替，經濟、產業主管官員，卻從來沒有人敢正面檢討這個問題，媒體上關注的多半是接班人嚴凱泰的早逝，和籃球球員出身的嚴家少夫人個人的故事。

周玉蔻坦言，「台灣社會許多年前開始，好似也習慣了裕隆汽車製造本業沒什麼大期待的現實。」而川普卻在一夜之間，一句狠批台灣對美國汽車徵收64%關税的話，則揭露了政府長期以關稅保護裕隆集團為首，所謂「本國汽車製造業」的真實面貌！

最後，周玉蔻呼籲，「降低美國進口車税率，不要再用高關稅政策保護黨國媽寶國產汽車產業！」是今日上午台灣政、學、商、媒界的共識，而川普意外促成大家注意到台灣國產汽車業，近一甲子時日的扭曲發展，也算是失之東隅、收之桑榆，「扶不起的阿斗！拋棄吧！」

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