中國經濟蕭條問題多 羅文嘉：台商已撤的差不多了

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在中國的台商已經撤退的差不多了，相較於高峰期，可能剩不到4分之1或5分之1。 （記者陳家睿攝）

2025/04/04 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德提出17項國安因應策略，認為兩岸經貿戰略應以台灣為優先。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在中國的台商已經撤退的差不多了，相較於高峰期時，可能剩不到5分之1。

賴總統日前在國安高層會議指示，請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、佈局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整。

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海基會要如何落實政府政策？羅文嘉表示，當年大量台商到中國去，當時環境剛好是開放，台商可以運用便宜土地、租稅優惠措施、便宜勞動力，滿足台灣在工業轉型上可能沒辦法提供的優渥勞動力和土地資源。

羅文嘉指出，中國利用這10年機會積極發展經濟，讓中國變成世界工廠，但隨著2017年美中貿易戰起來，以及中共領導人習近平上台後，採取要成為世界霸權一系列措施，到後來進入美中科技戰，在這個狀況下，中國作為世界工廠的優勢已經不在了。

「當年比較看得遠的台商，那時已開始布局外移！」羅文嘉說，台商外移到越南、泰國、東南亞，甚至是中南美洲，台灣企業家知道如何運用世界各地不同的優勢來製作產品，然後行銷全球，對台灣來說，商人其實是台灣優勢之一。

羅文嘉分析，中美貿易戰這幾年下來，越來越多台商資金從中國撤出到東南亞及回到台灣，這使得留在中國的台商數量大幅減少。目前還留在那的有幾種，一種是產業適合利用中國一些優勢，市場做得不錯的。

第二種是「它想走可是走不了」，包括中國內部政策、中國經濟下行下滑、土地工廠沒辦法處理等，所以走不了，如果全部放棄損失慘重，只能勉強經營或小規模經營，這個佔很大部分，現在剩下的台商大概屬於這兩種。

羅文嘉談及，從去年開始，對岸採取非常多措施希望進一步招募更多台商投資中國，並提出很多優惠，但是效果非常有限。因為大家發現中國經濟有很大問題，並不是短期之內可以解決，包括經濟大量依賴房地產，當房地產整個崩潰時，經濟活水源頭幾乎都斷了。

羅也示警，中國社會的消費非常緊縮，整個經濟像一灘死水，這幾年不管過年過節或各種基本民生消費都非常緊縮，所以這些數據和現象，使得大部分人不看好未來幾年中國的經濟。

羅文嘉說，另一方面，中國內部生產過剩，電動車等各種產品生產過剩，又面臨川普第二任採取高關稅，如雪上加霜衝擊中國經濟。台商在中國面臨這些狀況，海基會做法是，若現在暫時沒辦法離開或在那邊是全球布局一部分，基本上有法令或糾紛時，至少有依靠可以提供協助。

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