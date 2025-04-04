一貫道道親遭中國關押再增1位！羅文嘉：共4人被抓對岸都不放

海基會副董事長羅文嘉接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，去年3名一貫道長輩在中國被捕，海基會日前又接獲家屬陳情，才知還有1位在廣西被抓，所以共有4人失聯。（記者陳家睿攝）

2025/04/04 10:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人赴中頻遭關押、失蹤，中共近期又設置「台獨打手」舉報專欄。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，去年有3名一貫道長輩被中國公安逮捕，拘留半年仍未釋放，後來海基會接獲家屬陳情，才知又有1位一貫道道親在廣西被抓，總共4名。

羅文嘉表示，去年底，3名70、80歲的一貫道長輩，只是單純宗教信仰，剛好在廣東有認識的朋友介紹讀經書，就被拘留快半年，海基會透過各種管道希望釋放，但對岸就是不放。

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羅文嘉指出，不只3名一貫道長輩被抓，另有一位是在廣西被抓，只是當時沒有引起注意，因為對岸不會通報，最近家屬向我們聯絡才得知這位失蹤，所以總共是4位。

羅文嘉批評，2個月前，台灣統一教信徒到中國也被抓，到現在還沒釋放。不只是台灣，一位曾任職大藥廠高階主管的日本人，幾年前也在中國被抓，現在還關在那邊。中國是一個極權專制國家，國際觀感、基本人權都不在它的價值範疇。

羅文嘉談及，中國法律標準不明確，在武漢有一對台商父子莫名其妙被抓進去，被抓的時候，不知道依據是什麼，到底觸犯哪些當地法律。而且被抓之後，中國的法律也不像台灣法律一樣，對當事人有基本保障和SOP流程。

羅文嘉說，不只是發生在台商，其實單純去中國旅遊，可能突然被留置3、4小時，他曾碰過一個案子，有旅遊團到新疆旅遊，因為新疆風景有大草原，當事人平常有玩無人機攝影，就拿出無人機拍攝，結果就被當地警察扣留下來。

據描述，當地警察就質疑，你怎麼在這用無人機拍攝。在台灣很正常的事，在中國隨時有未知風險會出現，之前有台灣年輕人到北京天安門，只是比一個V遮住了中華人民共和國的「人」、「民」兩字，變成「中華民國萬歲」，公安當場把手機沒收，甚至將人留置。

「這樣的情況非常多！」羅文嘉強調，過去一年來，有70幾件國人赴中失蹤或被扣押的，武漢台商父子是其中一件，真正拘押原因是什麼，中國都不會通報，更不會對外說明。

羅文嘉進一步說，八旗文化出版社總編輯富察被判刑，只是一個文化人出版過很多好書，也不是政治工作者，回去中國準備放棄當地戶籍，就被扣留2年，這2年時間不審判，也不能跟家人見面，都不能對外聯絡，整個中國是這樣充滿各種未知的風險，所以除非真的有必要，不然不要過去。

對於富察出獄後能否回來台灣？羅文嘉說，中國法律有時判刑幾年，後面還有附加刑，例如蔡金樹之前被判了幾年，服刑完出獄，還不能回台灣。希望這次富察案件，因為已關押2年、被判3年，希望他能盡快回來，對家屬來講「人回來是最重要」。

羅文嘉提醒，台灣民眾在中國經商、旅遊、就學或短期需要過去，中國是個充滿風險的地方，很多朋友問他說想去中國旅遊走走，我都會勸他們其實若沒有必要，還有其他選擇，不一定要去風險這麼高的地方。

他強調，中國對台充滿政治敵意，這些都有可能變成籌碼跟手段，做為脅迫台灣的一種方式，國人赴中要注意安全，海基會有提供安全手冊供國人參考。

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