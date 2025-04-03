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    大罷免催落！連假首日簽連署絡繹不絕 台南驚見大咖志工

    台南市長黃偉哲化身志工，在街頭為大罷免宣傳。（圖翻攝自郭國文臉書）

    台南市長黃偉哲化身志工，在街頭為大罷免宣傳。（圖翻攝自郭國文臉書）

    2025/04/03 20:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前有35名泛藍立委罷免案1階提議通過，各地罷團紛紛開展第2階段連署，民進黨主席賴清德日前也指示黨公職與地方組織全力協助民團，確保罷免藍委都能通過2階。雖然台南沒有藍委可罷，但仍有設連署站代收其他地區的罷免連署書，今天（3日）清明連假第一天，當地連署攤位人潮爆滿，連市長黃偉哲也變成志工到現場拉連署書！

    台南市黨部主委、民進黨立委郭國文在臉書發文表示，正逢清明連假，黨部今天在中西區國華街設置大罷免連署攤位，從他分享的照片可以看到，趁著放假去簽連署書的人潮絡繹不絕，連市長黃偉哲也化身志工，到現場為大罷免宣傳，「連假來台南遊玩，可別忘了帶著身分證，一起來連署罷免國民黨立委！」

    網友紛紛表示，「罷起來，把不適任的立委全換掉！」、「希望執政黨政治人物，不分現役民代官員或前民代官員，都能像黃市長這樣站出來宣講，旁邊有桌子給民眾連署，這樣會給民眾更有安心感，信任感」、「市長這樣做就對了！」、「現在很多地方2階段連署告急，大家真的要加油催連署書」、「民進黨現在動起來，真的能給罷團很多信心」。

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