失聯9天去哪了？他曝光「亞亞」私訊 中網友看完發毛：恐被消失......

中網紅「心靈捕手劉老狗」分享亞亞的私訊，但因內容太過官腔，反而加深中網友認為她已經「被消失」的質疑。（左圖資料照、右圖翻攝自「心靈捕手劉老狗」抖音）

2025/04/03 22:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統被廢止居留許可，已於3月25日離境，但抵達中國後音訊全無，她所經營的抖音平台「亞亞在台灣」也未再更新影片，IP位置仍顯示台灣，似乎到中國後也未曾登入，下落成謎，有另名中國網紅曝光劉振亞傳給他的私訊，引發熱烈討論。

亞亞在離開台灣前，大陣仗辦了2場記者會控訴遭政府迫害，還到內政部外頭抗議，不少藍營、統派人士聲援，當時內政部長劉世芳就質疑，懂得使用法律戰、輿論戰、心理戰的她，並不是一個普通媽媽，「三戰齊發」是典型中國認知作戰。上週二下午，原先稱不會主動離開台灣的亞亞突然改變主意，買了機票搭乘當晚的班機離境，一下機就有數名疑似中國便衣人員護送劉振亞離開機場，中國網友的接機直播也全部被卡掉，至今再無劉振亞的消息，引發關注。

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當天中國便衣護送亞亞的畫面曝光後，不少人都驚呼亞亞真的不是普通人物，可能真的「編制內的人」，至今沒有她的進一步消息，可能是中國政府有意為之。還有其他網友比對亞亞當天在松山機場和福州機場的照片，發現她在離開台灣前的耳屏凹陷，然在在中國被拍到的畫面顯示，其耳屏卻是突出的，懷疑亞亞被「掉包」，認為這就是間諜日常，情報系統要對亞亞先進行盤問，又或是怕亞亞在機場這種公共場所被帶走時會掙扎、爆料，畫面被播放出去惹議，所以先將她祕密帶走，並安排替身來走一段路，避免外界懷疑。

另外2名同樣因散布武統言論遭驅逐的中配「恩綺」和「小微」，也分別於3月31日和4月1日離境，恩綺是自行離去，小微則是被強制執行。恩綺回到中國後隔天就在抖音「恩綺在台灣」更新影片報平安，IP位置變成四川；小微雖未PO影片更新，但其抖音「台灣省夫婦三個孩子」的IP位置顯示為重慶，代表2人在中國都有做登入平台的動作，反觀亞亞的抖音IP位置仍是台灣，顯然是沒有在中國境內登入過，因此越來越多中國網友關心其下落。

不過先前公開發影片嘲諷亞亞央求台灣政府讓她留在台灣、以及批評她利用「假結婚」到台灣「洗人口」的中網紅「心靈捕手劉老狗」，近日PO出亞亞傳給他的私訊：「您好，我是亞亞。看到您對我的評價了，作為湖南老鄉，有些心裡話想跟您說說。首先感謝您的關注，但關於網上的不實傳言，台灣事實核查機構在13號已經正式澄清了。對於『假結婚』、『洗人口』等不實指控，我已經通過法律途徑維權。」

亞亞接著說：「作為湖南老鄉，想給您一個善意的建議，在發表評論前，不妨多參考官方媒體的報導，核實信息來源。我們都要警惕被某些別有用心的人帶了節奏，無意中助長了不實信息的傳播。您說對嗎？希望我們湖南的年輕人都能保持理性思考，共同維護良好的網路環境。」

不過該訊息曝光後，反而加深網友對亞亞「被消失」的質疑，「好毛啊，感覺不是本人」、「最後一句很官腔，不像是亞亞的口吻」、「全文都不像，如果真是她本人寫的，這人『不一般』」、「人家本來就是朝廷的人」、「你看她以前的視頻，口吻跟官媒高度一致，一個普通家庭主婦是絕對說不出」、「亞亞IP還是台灣，所以她沒登錄抖音，沒登錄抖音如何發信息？」、「應該是把帳號交出來了吧」、「看私信的格式和文筆，就知道是怎麼回事了，懂得都懂」。

有網友發現，亞亞在台灣的照片，和從中國下飛機的照片比對後耳朵輪廓不一樣，有網友質疑，亞亞本尊早被調包秘密帶走，留下替身走一段路避免外界懷疑。（擷取自粉專「氣到彈出來1.0」）

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