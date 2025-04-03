美國對台課32％關稅 趙怡翔揭「3大對策」化解衝擊

台北市議員趙怡翔。（資料照）

2025/04/03 19:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布「對等關稅」政策，台灣將被課徵32%關稅（半導體除外），勢必對台美貿易及台灣經濟造成衝擊，甚至影響數萬就業機會。對此，民進黨台北市議員趙怡翔表示，「化解美國對台灣的關稅不簡單，但確實能做到」，並提出三大應對策略，以降低關稅影響、強化台美合作。

趙怡翔指出，川普政府計算關稅的方式相當簡單，即「各國對美貿易順差除以該國對美出口總額」，再除以二作為關稅稅率。以台灣為例，去年對美貿易順差為739億美元，出口額為1163億美元，計算後得出64%，美方依此對台灣課徵32%關稅。

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然而，趙怡翔也強調，美國政府已展現與各國談判的意願，且關稅稅率會隨最新統計數據調整，因此台美貿易仍有改善空間。他進一步提出「三部曲」應對策略，希望降低對產業的衝擊，並強化雙邊經貿合作。

第一，大幅擴大來自美國的能源進口。

台灣為能源進口大國，光在天然氣就每年進口近200億美元，但過去多數被鎖在與卡達、澳洲，甚至俄羅斯的長期合約，美國輸入僅佔約1成。趙怡翔建議，在地緣政治改變的狀況下，中油應盡可能終止部分合約，快速發展來自美國阿拉斯加等地的天然氣進口，短時間內大幅增加來自美國的採購額。目前中油已經在朝這方向進行，但速度與轉折幅度有待加強。

他強調，若台灣能每年從美國多購買100億美元，等同於減少約8%的關稅稅率（若假設其他貿易額維持不變）。這不僅能降低關稅衝擊，也符合台灣的能源需求。

第二，檢討關稅及非關稅壁壘。

趙怡翔指出，台灣自50至80年代，經濟起飛仰賴進口替代工業化政策，以高關稅促進國內產業的發展。這是當年必須採取的政策，也確實對台灣帶來許多經濟紅利。然而時至今日，台灣已是全球經貿大國，部分貿易壁壘已不符合國際趨勢。例如，台灣持續在汽車產業維持高關稅及其他貿易壁壘，以保障國內生產業及就業機會。

他認為，此舉可能使其他國家採取類似措施，川普也是強調以保障美國勞工為前提實施此波關稅。台美應盡可能透過對話，盤點能改善的領域，全面檢討如何化解貿易壁壘，並累積合作動能。

第三，化解對個別產業的衝擊。

儘管川普宣布對台課徵32%關稅，但美方已明確表示，半導體產業不在課稅範圍內。趙怡翔認為，這顯示美國對關鍵產業仍有個別協商的空間，且部分國家如加拿大、墨西哥也獲得不同待遇。他指出，台灣在全球AI革命及高科技產業鏈扮演關鍵角色，幾乎不可能被取代，未來應把握機會，透過產業及政治管道，與美國就個別產業進行溝通與討論，爭取差別性的待遇與處理。

最後，趙怡翔強調，川普實施全球性的「對等關稅」勢必造成產業衝擊，且存在不合理與不公平之處，但我們依然要理性以對，既然川普是以公式而非個人喜好計算，對各國課徵的關稅，我們就有機會一樣透過貿易與協商，改善目前的狀況。

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