南投罷免藍委連署車出動 首站吸掃墓民眾連署

「南投公民會社」開始出動連署車，首站在萬丹山下，讓掃墓行經民眾可停下連署，大家克難在後車廂蓋填寫資料。（南投公民會社提供）

2025/04/03 19:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕參與罷免藍委游顥、馬文君的「南投公民會社」今天首次出動連署車，在名間鄉萬丹山等處供連署，不少掃墓行經民眾停下填寫，後車廂蓋當桌子，雖克難，但志工鬥志高昂，志工在Threads分享，脆友說，「這次不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，志工和罷免連署民眾的努力，已在祖先名冊上加分。

罷免馬文君、游顥行動除了投一區、投二區罷團負責連署行動和宣講，南投在地青年組成的「南投公民會社」協助空戰和陸戰，罷免志工製作贈送南投定誠宮罷免茶包、全國隆成宮罷免茶包宣傳，今天也開始出動罷免連署車，巡迴各鄉鎮成為機動性連署站，突破申請連署站常被刁難無法設置的困境。

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連署車今天第一次出任務，鎖定名間鄉多個地點停車，首站選在萬丹山下掃墓行經道路路旁，志工在連署車後車窗掛上「大罷免是公民為台灣寫下的情書」海報，不少人停下來連署，後車廂蓋充當桌子。

「南投公民會社」志工說，簽署連署的都是罷免投二游顥的民眾，其中最特別的有一家5口，父母和從外地返鄉的子女一起掃墓，他們說本來就想連署卻不知連署點在哪兒，還好看到連署車就馬上行動。

該會社的志工把照片和訊息分享到Threads，很多脆友按讚並回應，有人說「這不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，並說志工和連署者的努力，已在祖先名冊上加分。

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