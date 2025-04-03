為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投罷免藍委連署車出動 首站吸掃墓民眾連署

    「南投公民會社」開始出動連署車，首站在萬丹山下，讓掃墓行經民眾可停下連署，大家克難在後車廂蓋填寫資料。（南投公民會社提供）

    「南投公民會社」開始出動連署車，首站在萬丹山下，讓掃墓行經民眾可停下連署，大家克難在後車廂蓋填寫資料。（南投公民會社提供）

    2025/04/03 19:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕參與罷免藍委游顥、馬文君的「南投公民會社」今天首次出動連署車，在名間鄉萬丹山等處供連署，不少掃墓行經民眾停下填寫，後車廂蓋當桌子，雖克難，但志工鬥志高昂，志工在Threads分享，脆友說，「這次不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，志工和罷免連署民眾的努力，已在祖先名冊上加分。

    罷免馬文君、游顥行動除了投一區、投二區罷團負責連署行動和宣講，南投在地青年組成的「南投公民會社」協助空戰和陸戰，罷免志工製作贈送南投定誠宮罷免茶包、全國隆成宮罷免茶包宣傳，今天也開始出動罷免連署車，巡迴各鄉鎮成為機動性連署站，突破申請連署站常被刁難無法設置的困境。

    連署車今天第一次出任務，鎖定名間鄉多個地點停車，首站選在萬丹山下掃墓行經道路路旁，志工在連署車後車窗掛上「大罷免是公民為台灣寫下的情書」海報，不少人停下來連署，後車廂蓋充當桌子。

    「南投公民會社」志工說，簽署連署的都是罷免投二游顥的民眾，其中最特別的有一家5口，父母和從外地返鄉的子女一起掃墓，他們說本來就想連署卻不知連署點在哪兒，還好看到連署車就馬上行動。

    該會社的志工把照片和訊息分享到Threads，很多脆友按讚並回應，有人說「這不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，並說志工和連署者的努力，已在祖先名冊上加分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播