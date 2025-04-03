羅廷瑋、徐巧芯組「在野挺台中連線」 江肇國等綠議員齊轟

台中市長盧秀燕（左3）、立委羅廷瑋今天參加2025台中國際動漫節開幕式。（記者黃旭磊攝）

2025/04/03 18:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋與同樣身陷罷免風暴的立委徐巧芯等人合體組「在野挺台中連線」，呼籲民眾反罷免，還稱保護羅廷瑋，就是保護立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕。民進黨台中市議員江肇國表示，藍營人士口口聲聲說要保護羅廷瑋、保護盧秀燕、保護韓國瑜，但從來沒想過要保護台灣。

國民黨立委羅廷瑋2日晚間在台中南區，與同樣身陷罷免風暴的立委徐巧芯等人合體組「在野挺台中連線」，呼籲民眾反罷免，更喊出若「民進黨贏，立法院長就會變柯建銘」，保護羅廷瑋，就是保護立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕。對此，盧秀燕今天參加2025台中國際動漫節開幕式，並未回應罷免議題。

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民進黨台中市議員江肇國連3天收到超過8百張連署書，江肇國表示，藍營人士口口聲聲說要保護羅廷瑋、保護盧秀燕、保護韓國瑜，但從來沒想過要保護台灣，國民黨與民眾黨在國會聯手違憲修法、濫刪預算，配合中國打壓我國國防與國安，早已淪為賣台集團，盧秀燕噤聲不語，韓國瑜配合演出，根本就是賣台共犯，這樣的人，有什麼好保護的？

江肇國更表示，羅廷瑋在立法院不僅打架鬥毆、問政品質低落，還曾羞辱醫護、欺壓攤商，甚至心甘情願當傅崐萁的圍事小弟，配合中國勢力擾亂台灣政治，早已背叛選民、辜負民意，如今被全民唾棄，是咎由自取，根本不值得留下。

市議員陳雅惠今天查看服務處信箱，有10多名民眾放置連署書，選區罷免藍委連署狀況踴躍，陳雅惠說，大罷免軸心就是「反共護台」，希望透過罷免手段，淘汰掉不適任立委，當羅廷瑋行為、政策與選民期望相悖，罷免就成為民眾捍衛立場的最後手段，呼籲選民一起出來填寫連署書。

市議員黃守達服務處在清明連假，單日收到百份以上連署，黃守達認為，立院如今亂成一團，議事進行荒腔走板，立法院長韓國瑜難辭其咎，而盧秀燕市長沒能管好自己子弟兵，預算亂刪亂凍，羅廷瑋想保住立委之位，應拿出政績與態度向選民說明，而非拉其他黨內夥伴來擋槍，反而讓人更瞧不起。

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