舉牌罷免呂玉玲時薪1000元？桃園罷團澄清：民主不是用買的！

桃園罷團強調，「民主不是用買的，是大家站出來護的」。（擷取自Threads桃汰廢呂 下架惡玲）

2025/04/03 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免持續加溫，許多民眾都站出來簽署罷免藍委二階段連署，各地罷團也趁清明連假展開衝刺。而近日有消息稱，在桃園藍委的罷免活動舉牌，「志工每半小時可領1千元」。對此桃園罷團發聲明澄清，「小蜜蜂快閃現場沒有發錢啦，民主不是用買的，是大家站出來護的」。

桃園罷團「桃汰廢呂，下架惡玲-罷免呂玉玲」在threads指出，有匿名人士在「我是平鎮人」發文稱，「看到家樓下公園在舉牌罷免呂立委，後來得知消息，原來現場舉牌有收到1千元，希望有機會可以跟我說一下，我也要去舉牌，因為站半小時有1千元可拿」，對此桃園罷團澄清，「我們沒有發錢、沒有工讀、只有民眾的熱情參與！」

請繼續往下閱讀...

桃園罷團強調，我們只有一群熱血志工，每天頂著太陽、風吹雨淋，就是為了守住台灣，在路邊舉牌、發文宣、接收連署書的志工們，沒有一毛錢收入，只有滿滿的責任感和使命感，很多時候甚至得自掏腰包，桃園罷團也呼籲，「民主不是用買的，是大家站出來護的！罷免立委不靠一千塊！我們靠的是一股氣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法