美對台課徵32％關稅影響高雄產業？ 陳其邁：有賴政院與美磋商

高雄市長陳其邁（中）認為美國對台提高關稅的影響，有賴政府與美方依行業別再進行磋商。（記者許麗娟攝）

2025/04/03 16:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕美國總統川普將對台灣課徵32%的對等關稅，高雄市長陳其邁今（3日）出席兒童藝術節活動，被問是否憂心衝擊高雄的產業，陳其邁表示，實質情況有賴行政院繼續與美方，依不同的行業別進行磋商。

陳其邁指出，美國公布最新的對台關稅政策，對於半導體產業沒有影響，但是對於伺服器或電腦零組件等，台灣的這些出口大宗會造成影響，如果終端的產品內含晶片，可能要看整體未來經濟總體的狀況，才能做評估。

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陳其邁說，提高對台關稅除了對總體經濟的衝擊，也必須考慮到整個生產的成本，或者是實質購買力，或者對於物價等各方面的影響，在不同程度會造成衝擊，因為關稅是一刀兩刃，它也會涉及到全球各地的貨品之間的流動和分布。例如很多鞋子在東南亞代工，關稅提高之後，勢必到美國的市場價格就會提高，所以一定會連動到物價的影響，其他國家的生產成本或者製造成本的考量，當然也會隨之改變。

陳其邁認為，他個人的看法目前看起來，這個關稅政策不同國家的差別，並沒有實質反映到台美之間貿易的真實狀況，還有賴行政院能夠繼續跟美方來進行磋商，就不同的這個行業別，如果能有不同的關稅來做調解，也許才能夠真實地反映台美之間貿易的狀況。

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