川普對台課徵32％關稅 國貿專家李宗穎：真正卡住台美FTA是汽車

李宗穎指出，真正卡住台美雙方FTA（自由貿易協定）的是汽車。（擷自李宗穎臉書）

2025/04/03 16:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，具有國際貿易實務經驗、曾以「牛奶論」挺台灣疫苗政策的李宗穎，提出「游泳論」觀點分析，真正卡住台美雙方FTA（自由貿易協定）的是汽車，台灣過度保護某些汽車業，「32%關稅很高？真的嗎？」有些事該面對了，川普的放水，是有代價的友誼測試。該篇貼文一出，正在網路瘋轉分享。

李宗穎指出，真正卡住台美雙方FTA的，一直是汽車！美國車想進台灣，稅負有多誇張？總共約32%稅金（關稅＋貨物稅＋奢侈稅等等）。比較一下世界各國美國車總稅負日本0％、南韓0%（FTA後）、歐盟約10至15%、中國約32%（還加17％增值稅）。其實，美國車不是不好，是我們把美國車CP值大幅拉低了，稅金課太重，過度保護台灣車廠，這才是事實！

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李宗穎認為，美國總統或是任何國家領袖，看到這種不公平交易，不動你才怪。事實上，是台灣先關稅卡美國車，而且課徵關稅是WTO的上限！李宗穎並提到，中國國民黨透過黨國資本主義，關稅保護，進口限制，產業專案貸款等，讓「黨產轉民企，卻永遠拿補助」大到不能倒的某些汽車產業，成為永遠吸著納稅人血汗錢的黨國資本主義活化石。

李宗穎說，對美國而言，汽車不只是交通工具，更是國力象徵。川普就任後，美國政府正式定調AI就是美國最重要的產業，簡單說，AI就像美國產業的靈魂。AI的軀體是什麼？就是汽車！「不然，你以為黃仁勳AI晶片何必高調找GM合作？ 」。

李宗穎認為，台灣片面禁止含萊劑的美豬，根本是違反WTO公平貿易規則的，換別的國家，早被美國「告Ｓ」。美國豬肉出口總額超過80億美元，出口台灣只占1.2億，不到1.5%。講大白話，美國不缺那點肉錢，只是不跟我們翻臉。稍有國貿常識的人就知道，這是原則問題，公平貿易的底線。川普沒出手，真的是看在「盟友份上」。

李宗穎表示，「美國擁有完整供應鏈，才擁有國土安全」。川普拚命想把工廠搬回美國，除了經濟，更是因為戰略，國土安全。一台車平均3萬個零件，美國要重振製造業，當然從汽車下手最有效（不必然是電動車），COVID-19時期汽車晶片斷鏈，導致美國大量車廠停工，這是川普與拜登都強化供應鏈的背景原因。川普對於武漢肺炎恨之入骨，為了要確保關鍵產業供應鏈，掌握在美國本土製造，不被任何國家掐脖子。

李宗穎表示，FTA不是靠「感情」談出來的，是靠「讓利」、「對等」和「誠意」。台灣不能一邊高喊「挺美」、「抗中」，一邊又不讓美國車子豬肉牛肉賣進來。台美FTA這盤棋，才剛剛正要開始。台灣要選擇的，是如何「讓川普願意跟你談」，放水放1回可以，放10次你就該學游泳了。川普這次放水，是給你學游泳的時間，「川普的放水，是有代價的友誼測試」！

美國對台灣課32%關稅，具有國際貿易實務經驗的李宗穎提出觀點。（擷自李宗穎臉書）

部份網友批評，李宗穎以料理食譜回戰。（擷自臉書）

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