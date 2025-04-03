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    川普對台開徵32％關稅 邱志偉：恐讓國內疑美勢力見縫插針

    民進黨立委邱志偉強調，台灣是協助美方防堵中國的重要夥伴，美國不該如此簡單看待其貿易角色，甚至將台灣與許多親中國家並列，恐讓國內疑美勢力見縫插針。（資料照）

    民進黨立委邱志偉強調，台灣是協助美方防堵中國的重要夥伴，美國不該如此簡單看待其貿易角色，甚至將台灣與許多親中國家並列，恐讓國內疑美勢力見縫插針。（資料照）

    2025/04/03 17:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。對此，立法院經濟委員會成員、民進黨立委邱志偉今（3日）示警說，台灣的經濟安全仍與美國密不可分，也是協助美方防堵中國的重要夥伴，美國不該如此簡單看待貿易角色，甚至將台灣與許多親中國家並列，恐讓國內疑美勢力見縫插針。

    全球貿易戰來勢洶洶，邱志偉評估，從美國貿易代表辦公室目前公布的公式來看，整體的貿易逆差才是川普政府在乎的關鍵。但從近年美中貿易戰，台灣的轉單效應來看，台灣其實對美國防堵中國經濟安全是有貢獻的，被列為貿易逆差令人遺憾。

    邱志偉說，台美關係不能因此事而生變，政府除目前天然氣相關的採購增加外，在國防、資通訊、農產品相關產品的採購也應該增加。特別是國防產業台灣需求甚高，這個部分也必須立法院的同意，呼籲藍白立委不應該繼續惡意杯葛國防預算。

    邱志偉指出，台灣的經濟安全仍然與美國密不可分，但美方此次簡單的計算公式，與台灣過去在教育、影視娛樂、農產品等眾多領域與美國的合作的互信基礎有別。台灣是美國國際學生的重點來源，半導體相關產品的製造，台灣也是協助美方防堵中國的重要夥伴，美國不該如此簡單看待台灣的貿易夥伴角色，並將台灣與許多親中國家並列，會給予國內疑美分化勢力見縫插針的機會。

    邱志偉提到，如他2月曾經呼籲的，政府應該立即成立對美工作小組，並且將國安單位、經濟部、外交部、智庫學界、產業界等官員專家們集合，定期針對美方的貿易政策提出因應對策，並定期派團赴美溝通。

    邱志偉也提醒，目前台灣的處境與1980年代的日本非常相似，美方後續是否對台灣的匯率出手，恐衝擊國內的金融秩序；建議此次可以和日方取經，加強經驗交流，讓台灣能夠將經濟衝擊降到最低。

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